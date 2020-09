GF Vip, Signorini difende la Pepe e Pretelli si dichiara: pagelle della quinta puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 5 ha riservato ai fan tantissime emozioni. Dopo un quarto appuntamento caratterizzato dal momento di commozione del discorso di Gabriel Garko, gli appassionati del reality Mediaset hanno potuto scoprire il nome del primo vip eliminato (Fulvio Abbate), ma anche dei concorrenti scelti per entrare nella nuova versione del tugurio (Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi hanno fatto il loro ingresso nel cucurio, una parte della casa sporca e piena di orologi a cucù). Ecco i nostri voti ai protagonisti del lunedì sera di Canale 5.

ALFONSO SIGNORINI – Impeccabile padrone di casa, Alfonso Signorini ha condotto la quinta puntata del reality con un ritmo televisivo perfetto, trovando un equilibrio giusto tra momenti di commozione, come per esempio quello in cui Francesco Oppini ha parlato della tragica scomparsa della ex fidanzata Luana, e altri dedicati a giuste osservazioni come quelle presentate a Tommaso Zorzi dopo la reazione al discorso di Garko. Il conduttore de Il Grande Fratello Vip è stato anche capace di invitare i concorrenti a riflettere su alcuni equilibri che si sono creati nella Casa, dicendo che, a suo avviso, tutti gli inquilino sarebbero coesi contro Francesca Pepe. Il direttore di Chi ha fatto altresì presente una grande verità, ossia che più ci si accannisce contro qualcuno, più questa persona cresce. VOTO: 9.

ANTONELLA ELIA – Elegantissima con un abito lungo rosa scintillante, l’opinionista spicca sempre per la sua sincerità. Schietta sia quando dice a Francesca Pepe “Mi identifico in te” ed esulta alla notizia della sua salvezza al televoto sia quando invita Maria Teresa Ruta a lasciare più spazio alla figlia Guenda Goria, è anche quest’anno una presenza fondamentale per il reality. VOTO: 8.

PIERPAOLO PRETELLI – Chiamato da Alfonso Signorini in confessionale assieme a Elisabetta Gregoraci, l’ex di Ariadna Romero ha fatto una dichiarazione importante e molto chiara. Dopo diversi giorni al centro dell’attenzione mediatica per via del palese avvicinamento alla conduttrice calabrese, il primo velino – assieme a Elia Fongaro – della storia del tg satirico di Antonio Ricci ha dato spazio alla sincerità. Davanti a un video dei giorni precedenti la puntata in cui la Gregoraci chiedeva a Pretelli a cosa stesse pensando, incalzato dal conduttore il 30enne lucano ha risposto “Lo dico, Alfonso? Che avrei voluto baciarla”. Pierpaolo, più tardi, ha avuto modo di mostrare anche la sua dolcezza di papà lasciandosi andare alla commozione dopo il video saluto di Quentin e Jacques, il compagno e il figlio di Myriam Catania. VOTO: 9.

ELISABETTA GREGORACI – Visibilmente imbarazzata davanti alle domande sul suo rapporto con Pretelli, la conduttrice di Battiti – Live non si è sbilanciata più di tanto, definendo il compagno di viaggio “tenero”. Ha decisamente recuperato quando, parlando della visita di Naomi Campbell al suo ex marito Flavio Briatore a Montecarlo – documentata con una foto su Instagram – ha specificato di non essere mai stata gelosa della top model. Parliamoci chiaro: considerando che si parla di una delle donne più belle del mondo, non tutte avrebbero reagito così! VOTO: 8.

TOMMASO ZORZI – Rimproverato da Signorini per la sua discutibile reazione al discorso di Garko, l’influencer milanese, poi mandato nel cucurio da Francesca Pepe, ha risposto con disappunto, specificando che se il gioco è così, se ne va. Viene da fare eco alla domanda di Pupo e chiedersi, come ha fatto l’opinionista, quando vedremo la persona e non il personaggio. VOTO: 4.

FRANCESCO OPPINI – Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, le cui facce durante le conversazioni con i compagni di viaggio sono diventate virali sul web, ha aperto il suo cuore ricordando la ex fidanzata Luana, venuta a mancare tragicamente nel 2006 a causa di un incidente. “Lei era vita, e quando le persone sono vita non esiste mai morte, in nessun caso”: queste le parole che il 38enne ha dedicato al suo amore giovanile. Francesco ha raccontato anche l’amore per l’attuale compagna, Cristina Tomasini, definendola “un angelo caduto dal cielo”. Un esempio fantastico di forza e di capacità di andare avanti guardando con occhi grati a quanto di bello il passato ha regalato. VOTO: 10.

MASSIMILIANO MORRA – Palesemente in difficoltà durante l’incontro tra la sua attuale fidanzata Dalila Mucedero e Adua Del Vesco, l’attore 35enne ha mostrato di non avere alcuna intenzione di integrarsi nelle dinamiche di gruppo, mostrando un atteggiamento non certo funzionale al contesto generale e che non ha giocato a suo favore (Myriam Catania, non a caso, convinta di farlo uscire lo ha mandato nel cucurio affermando di credere nella forza del gioco con il gruppo). VOTO: 5.

MYRIAM CATANIA – Non è sempre facile raccontare con serenità un amore finito dopo un lungo cammino di coppia. Ci vogliono maturità e capacità di guardare a quanto vissuto con lucidità e senza rimpianti. Nel corso della quinta puntata de Il Grande Fratello Vip 5, Myriam Catania ha messo in primo piano tutto questo. Parlando di Luca Argentero, con cui ha condiviso 12 anni di vita, ha affermato che l’attore è stato “un grande compagno”. L’attrice e doppiatrice, come già detto, ha poi ricevuto un video messaggio del compagno Quentin e del figlio Jacques, davanti al quale si è lasciata andare alla commozione. VOTO: 8.