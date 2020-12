GF Vip, svelati i nomi dei concorrenti che entreranno nella Casa

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il settimanale Chi ha deciso di svelare in anteprima i nomi dei prossimi concorrenti del GF Vip. Ora che è stata resa ufficiale la proroga di questa edizione del reality fino ai primi di febbraio, nuovi volti noti sono attesi nella Casa per animare le dinamiche del gioco, mentre quelli attuali si preparano a passare Natale e Capodanno lontani dalle proprie famiglie.

Dall’esclusiva pubblicata sul settimanale, sappiamo che Alfonso Signorini accoglierà nel gioco Samantha De Grenet, che ha già partecipato a un reality, precisamente all’Isola dei Famosi, nella stessa edizione in cui aveva partecipato anche Dayane Mello. La splendida Samantha quest’anno ha festeggiato l’importante traguardo dei 50 anni e, con la sua esperienza e il suo carisma, saprà sicuramente lasciare il segno.

L’attesa si fa grande anche per Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini, con la quale al momento si vocifera non corra buon sangue. Ginevra infatti è stata la grande assente al recente matrimonio di Elettra con Afrojack.

Varcherà la porta rossa del GF Vip anche un volto dell’ultima edizione di Temptation Island: Carlotta Dall’Isola, che gli spettatori ricorderanno essere stata nel reality dei sentimenti la fidanzata di Nello.

Tra i prossimi concorrenti confermati per questa edizione del GF Vip, ci sarà anche Andrea Zenga, figlio del celebre portiere di calcio Walter Zenga. Anche Andrea ha partecipato a un’edizione di Temptation Island, con la fidanzata di allora, Alessandra.

A sorpresa, entrerà nella Casa anche un vecchio volto del GF: Filippo Nardi, che all’epoca della sua partecipazione (2001), rimase in gioco per poco dopo aver fatto diventare un tormentone il suo sfogo “Dove sono le mie sigarette?!”. Filippo ha partecipato anche all’Isola dei Famosi nell’edizione del 2018.

Le vecchie conoscenze che prenderanno parte al reality di Canale 5 non finiscono qui, perché entrerà in Casa anche Mario Ermito, modello e attore di origini pugliesi che rimase in gioco soltanto due settimane in passato. Alfonso Signorini si prepara così ad accogliere tanti nuovi concorrenti e a capitanare con orgoglio l’edizione del GF Vip più lunga della storia.