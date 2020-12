GF Vip, mistero Ginevra Lamborghini: dovrebbe entrare ma è in vacanza

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Ormai diversi giorni fa Alfonso Signorini ha annunciato i nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, che dovrebbero entrare nella Casa entro la fine di dicembre. Tra questi spicca Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra, che sarebbe pronta ad una nuova avventura: tuttavia il suo ingresso sembra ora essere a rischio.

Facciamo in passo indietro. Nelle scorse settimane, Signorini ha rivelato agli inquilini del GF Vip la grande sorpresa di quest’anno: il reality show si protrarrà fino a metà febbraio 2021, quindi i “vipponi” trascorreranno le feste di Natale e Capodanno all’interno della Casa più spiata d’Italia. Naturalmente, in vista di altri due mesi in compagnia della trasmissione di Canale 5, la produzione ha dovuto apportare alcune modifiche – in particolare per quel che riguarda il cast. Si sono così aggiunti nuovi concorrenti, che pian piano faranno il loro ingresso e vivacizzeranno l’atmosfera.

Nei giorni passati è stato il turno di Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini – e non si può dire che non abbiano movimentato la situazione, visto che proprio la Lorenzini è stata immediatamente protagonista di un duro scontro con Tommaso Zorzi. Ora tocca ad altre new entry, tra le quali dovrebbe esserci proprio Ginevra Lamborghini. Ma la giovane è al momento in vacanza sulle Dolomiti, come dimostrano alcune sue storie su Instagram. E sappiamo bene che i concorrenti, prima di entrare in Casa, devono sottoporsi ad un periodo di isolamento in hotel, quindi è inevitabile chiedersi se la sua partecipazione non sia a rischio.

È possibile che Ginevra faccia il suo ingresso solamente a gennaio, oppure che dia forfait al reality show. In effetti, sin dai primi istanti erano trapelate indiscrezioni che rivelavano turbolenze a casa Lamborghini, proprio a causa della decisione della ragazza di prendere parte al GF Vip. Cristiano Malgioglio, parlando con Alfonso Signorini, avrebbe infatti confessato che Elettra Lamborghini non era a conoscenza della novità – portando nuovamente a galla il rapporto difficile esistente tra le due sorelle.

Addirittura, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Ginevra avrebbe fatto tutto di nascosto dalla sua famiglia, che ha scoperto la verità solamente nel momento in cui la partecipazione della giovane è stata annunciata ufficialmente. Insomma, la sua è sembrata un’avventura ostacolata già sul nascere, e stando alle ultime novità è possibile che si concluda ancor prima di cominciare. Con buona pace dei tantissimi fan di Elettra che speravano di poterla vedere ospite della Casa del GF Vip, magari per una riconciliazione con sua sorella.