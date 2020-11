GF Vip, Matilde Brandi in crisi col compagno: “Le mie figlie rimarranno con me”

editato in: da

Matilde Brandi, dal Bagaglino al GF Vip: carriera e amori

Dopo l’avventura del Grande Fratello Vip, il rapporto di Matilde Brandi con il compagno è stato messo a dura prova.

La showgirl infatti ha parlato di una vera e propria crisi con Marco Costantini, suo partner da diciassette anni e padre delle sue figlie gemelle nate nel 2006, di nome Sofia e Aurora.

Che la relazione avesse avuto degli alti e bassi negli anni lo aveva lasciato intuire la stessa Brandi, confessando agli inquilini della Casa del GF Vip di non ricevere abbastanza attenzioni dal suo compagno: “Mi dice poche volte ti amo”, aveva ammesso anche ad Alfonso Signorini. Non a caso in un mese e mezzo di permanenza l’uomo non ha mai fatto una sorpresa a Matilde, come invece hanno fatto i cari degli altri concorrenti del reality.

Evidentemente le tensioni tra i due, emerse già all’inizio dell’avventura al Grande Fratello, si sono acuite al ritorno a casa. In un’intervista a DiPiù, infatti la showgirl aveva raccontato che il commercialista a cui è legata da moltissimi anni, non era molto entusiasta all’idea che entrasse nel bunker di Cinecittà: “Marco non è molto d’accordo – aveva confessato la showgirl -. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta”.

Adesso al settimanale Nuovo la Brandi ha puntualizzato che la crisi con Marco è scoppiata circa un anno fa, fino a compromettere irrimediabilmente il rapporto:

Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le mie figlie, però, resteranno con me.

All’interno della Casa la Brandi aveva più volte sottolineato il carattere introverso di Marco, raccontando agli altri concorrenti la mancanza di coccole e attenzioni. E aveva anche confessato di sognare il matrimonio: