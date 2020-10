GF Vip, Maria Teresa Ruta accusa Matilde Brandi: “Mi ha chiesto di litigare”

editato in: da

Al GF Vip, Maria Teresa Ruta accusa Matilde Brandi dopo lo scontro nell’ultima puntata dello show. Le due conduttrici sono ormai ai ferri corti e la resa dei conti è ormai vicina. Dopo la diretta, Matilde Brandi è tornata a criticare aspramente la collega, accusandola di non comportarsi bene. “Io penso che noi dobbiamo essere d’esempio, cosa ho detto di sbagliato? – ha raccontato – Le ho solo detto “Maria Teresa, devi essere d’esempio”. A 60 anni non puoi fare Sailor Moon davanti alle telecamere. Ci sono limiti d’età, io la vedo così. Lei sta sempre lì a dirmi le cose, ma fatti i ca**i tuoi. Lei non ha mandato giù la cosa che io le ho detto sulle case di cura, se la porta ancora dietro”.

Tommaso Zorzi, che ha partecipato a Pechino Express con Maria Teresa Ruta, l’ha difesa, affermando che sarebbe sincera e incapace di recitare. “Lei fa così pure a casa sua, quando non ci sono le telecamere”, ha detto, mentre Stefania Orlando ha affermato che il suo comportamento potrebbe essere un modo per socializzare. Solo poco dopo Matilde si è accorta che Maria Teresa stava ascoltando il discorso. La presentatrice ha lasciato la stanza arrabbiata, non senza lanciare un’accusa contro la collega. “Sento anche da qua – ha detto -. Tanto sono sempre fuori dal coro, come ieri era. Ho sentito abbastanza. Anche io ho una certa sopportabilità. Stamattina penso di averne sentite abbastanza di motivazioni. Oggi non sono molto percettiva. Soprattutto dopo quello che ieri sera, scherzando, mi ha detto Matilde”.

La Ruta ha affermato che le Brandi le avrebbe proposto di litigare di fronte alle telecamere: “Magari non vuole che si dica. Ridendo mi ha detto: forse fa ridere se litighiamo e allora sforziamoci di litigare. Purtroppo, io sono una persona che non recita, anche se fa Sailor Moon davanti alle telecamere. Siamo diverse Matilde, io non recito”.