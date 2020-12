GF Vip, Maria De Filippi ospite di Alfonso Signorini

editato in: da

Maria De Filippi sarà ospite di Alfonso Signorini al GF Vip. Secondo quanto svelato da TvBlog, la conduttrice parteciperà alla puntata del 28 dicembre intervenendo con molta probabilità in collegamento. Non è ancora chiaro cosa accadrà, di certo la moglie di Maurizio Costanzo ha contribuito a lanciare la carriera di molti dei concorrenti del noto reality.

Nella Casa di Cinecittà infatti sono entrati Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga, ex concorrenti di Temptation Island, ma anche Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini, che hanno partecipato a Uomini e Donne. Con molta probabilità la De Filippi prenderà parte all’attesissimo confronto fra Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni che negli ultimi giorni ha lanciato strani segnali all’ex tronista. Tutto è iniziato quando Andrea ha ricevuto uno strano regalo per Natale dalla sua fidanzata. Natalia infatti gli ha fatto recapitare un profumo (che non era il suo) con un biglietto: “Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza”, ha scritto sottolineando la parola “tuo”.

A infittire il mistero le rivelazioni di Signorini e di Dayane Mello. Il primo ha affermato che un concorrente avrebbe fatto delle dichiarazioni molto forti durante il provino. “C’è qualcuno nella Casa di adesso – ha spiegato il conduttore – che alla mia domanda diretta nel provino ‘Ma se tu entri nella Casa del Grande Fratello, con la fidanzata come la metti’, mi ha risposto ‘Ma chi se la ricorda più! Io la sf*****o appena entro nella Casa, non mi ricordo nemmeno più di lei’ e adesso è lì a fare il cuoricino”.

Dayane Mello invece ha spiegato di conoscere un segreto scottante su Natalia Paragoni. “Domani andiamo in confessionale e portiamo Stefania – ha detto Cecilia, riferendo alla Orlando il pettegolezzo della modella, ascoltato insieme a Tommaso Zorzi -. Io voglio che Stefania lo sappia, in confessionale lo possiamo dire. È una bomba che…Io le ho detto ‘Oddio che paura’ e lui ‘Mi stai terrorizzando’. È una cosa che sa, voleva dirla”. Maria De Filippi dunque potrebbe avere un ruolo fondamentale nel portare a un chiarimento fra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due infatti si sono conosciuti e innamorati proprio a Uomini e Donne.