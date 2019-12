GF Vip, Loredana Lecciso ci sarà

editato in: da

Loredana Lecciso sarà al Grande Fratello Vip. A svelarlo è TVBlog secondo cui l’ex compagna di Al Bano Carrisi avrebbe ceduto alle lusinghe di Alfonso Signorini che da tempo voleva portarla nella casa di Cinecittà. Il prossimo 7 gennaio il reality debutterà su Canale Cinque in una veste rinnovata.

Dopo l’addio di Ilary Blasi a guidare la trasmissione ci sarà Alfonso Signorini che ha già promesso grandi cambiamenti, fra cui un cast di famosi che si metteranno alla prova nel celebre bunker. “Sarà un Grande Fratello Vip, davvero Vip – aveva anticipato qualche giorno fa il giornalista ospite di Chiambretti -. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: ma chi è questo?!“.

Accanto al conduttore ci saranno due opinionisti d’eccellenza: Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, e Pupo, uno dei cantanti italiani più amati di sempre. Il primo concorrente ufficiale è stato svelato nelle ultime ore, si tratta di Rita Rusic, che ha già promesso scintille all’interno della casa del GF Vip.

Dagospia ha invece fatto il nome della scrittrice e intellettuale Barbara Alberti. Loredana Lecciso non aveva mai nascosto la sua volontà di partecipare al GF Vip, ma anche i dubbi legati al reality. “Non nego di averci fatto un pensierino – aveva svelato al settimanale Nuovo -. La nuova edizione è slittata ormai al 2020 per cui ho più tempo per pensarci. Vedremo”.

Ora la showgirl pugliese avrebbe superato i dubbi anche grazie all’appoggio della famiglia. Con Al Bano Carrisi, dopo le liti di un anno fa, sembra tornato il sereno, mentre i figli Jasmine e Bido sono ormai grandi e pronti a spiccare il volo. Mentre la primogenita è sempre più seguita su Instagram, Al Bano Jr frequenterà un collegio in Svizzera.

L’ultimo nodo d sciogliere resta il legame con Romina Power, da sempre burrascoso e difficile. Ospite di Live – Non è la D’Urso, Loredana aveva lanciato un appello alla rivale per trovare la pace, ma lei non ha mai risposto. Lo farà di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip?