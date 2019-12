GF Vip, Loredana Lecciso rinuncia all’ultimo

editato in: da

Loredana Lecciso cambia idea: la showgirl pugliese non sarà al Grande Fratello Vip by Signorini. La nuova edizione del reality dovrà fare a meno della presenza dell’ex compagna di Al Bano Carrisi e ormai da tempo rivale di Romina Power.

A confermarlo è stata proprio la Lecciso che negli ultimi mesi aveva svelato di essere in trattativa per entrare nella casa di Cinecittà. “Me lo hanno sempre proposto e ho sempre rifiutato – aveva raccontato qualche tempo fa -. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea. Non so se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”.

“L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini – aveva aggiunto – perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale”.

Se nelle ultime ore la partecipazione della Lecciso era stata data per certa, sembra che l’ex compagna di Al Bano non ci sarà. A confermarlo è stata lei stessa rilasciando una dichiarazione a Il Tempo. “Il Gf Vip? Magari in un’altra edizione” ha detto Loredana, spegnendo ogni entusiasmo e possibilità riguardo il suo ingresso dalla porta rossa.

La showgirl pugliese dunque non sarà nel cast della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Nel frattempo il giornalista ha confermato la partecipazione di Rita Rusic, che ha promesso già colpi di scena e grandi emozioni. Se il concorrenti del GF Vip sono ancora un mistero, nelle ultime settimane sono stati svelati gli opinionisti.

Accanto al direttore di Chi, ci saranno Wanda Nara, moglie e manager del calciatore Mauro Icardi, e Pupo, noto cantante molto amato dal pubblico italiano. Il format andrà in onda a gennaio 2020 inaugurando una nuova stagione ricca di cambiamenti. Dopo l’addio di Ilary Blasi, che ha guidato ben tre edizioni, Signorini ha promesso un reality ricco di sorprese ed emozioni.