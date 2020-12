GF Vip: Ginevra Lamborghini nel cast. Signorini svela la reazione di Elettra

editato in: da

Che tra le due i rapporti non fossero sereni era ormai chiaro da tempo, ma come avrà reagito Elettra Lamborghini alla notizia che sua sorella Ginevra entrerà presto nella Casa del Grande Fratello Vip? A svelarlo è Alfonso Signorini, che racconta un divertente aneddoto… di Cristiano Malgioglio.

Ebbene sì, il paroliere ha appena fatto il suo ingresso a Cinecittà e ha già portato scompiglio tra gli altri inquilini, ravvivando l’atmosfera che nelle ultime settimane si era raffreddata. Ma ancor prima di entrare in Casa più spiata d’Italia, Malgioglio ha fatto una confessione ad Alfonso, riguardante proprio la querelle tra le sorelle Lamborghini. Il conduttore del GF Vip ne ha parlato durante l’ultima puntata di CasaChi, svelando al suo pubblico chi saranno i prossimi concorrenti che prenderanno parte del cast del reality show.

“Vi dico questa, Elettra la conoscete meglio di me, è di una simpatia unica e io la amo molto” – ha esordito Signorini – “A quanto mi ha raccontato Malgioglio prima di entrare nella Casa, Elettra lo avrebbe chiamato e gli avrebbe detto: ‘Vengo a portarti il panettone per Natale'”. Ricordiamo infatti che il GF Vip è stato prolungato sino alla prima settimana di febbraio 2021, quindi i concorrenti vi trascorreranno le festività natalizie. Cristiano, che come ha confessato Alfonso “è una serva e non si tiene un ciecio in bocca neanche a pagarlo”, avrebbe dunque spiegato ad Elettra che nella Casa avrebbe trovato anche sua sorella.

“Lui le dice: ‘Ma lo sai che probabilmente entrerà Ginevra?’. E lei gli ha risposto: ‘Io vengo a portare il panettone a te'” – ha concluso Signorini. Insomma, la Lamborghini avrebbe reagito con fredda indifferenza alla notizia del futuro televisivo della sorella. Rimane, certo, il dubbio che Malgioglio abbia un po’ romanzato i fatti – Alfonso ha infatti spiegato: “Quello che racconta lui va preso con il contagocce“.

Tuttavia sapevamo già che tra Elettra e Ginevra i rapporti non sono dei migliori. Quest’ultima non ha partecipato alle nozze di sua sorella, che solo qualche mese fa si è sposata con Afrojack, con una splendida cerimonia sul lago di Como. E lo scorso anno, in un’intervista a Fanpage, aveva invece rivelato: “Come in tutte le famiglie ci sono sorelle e fratelli che ogni tanto bisticciano. Però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera”.