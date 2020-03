GF Vip: Fabio Testi ammette la storia con Adriana Volpe, ma si arrabbia

editato in: da

Fabio Testi ammette il flirt con Adriana Volpe, ma si arrabbia. L’attore, reduce dal Grande Fratello Vip, ha confessato di aver vissuto in passato una love story con la conduttrice. Testi è uscito allo scoperto dopo che il settimanale Nuovo ha pubblicato un articolo in cui si parlava di una relazione fra i due nata molti anni fa.

“Il manager dei vip Chiesa Soprani ricorda ‘Anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi. Nel privé lei stava in braccio a lui e…’”, si leggeva nella rivista. Ospite di Live – Non è la D’Urso, Testi ha confermato l’indiscrezione, ma si è anche arrabbiato, difendendo l’ex inquilina del GF Vip. Secondo l’attore sarebbe di cattivo gusto raccontare un flirt nato oltre trent’anni fa, soprattutto oggi che la Volpe è sposata con Roberto Parli e ha una figlia: Gisele.

“L’unica cosa che mi dispiace è che è una donna è sposata e ha una figlia – ha detto -. Vero o falso che sia, non mi sembra bello pubblicare che ha avuto una storia anche se 20 o 30 anni fa. Non è bello pubblicare la mia fotografia insieme a lei. Parlo di Adriana Volpe. Se parliamo di 25 o 30 anni fa è di poco gusto, vero o falso che sia, per chi l’ha detto e per chi l’ha pubblicato. Una bambina di 4 anni che vede la foto della mamma pubblicata con un altro uomo, non credo le faccia piacere anche se è stato tanto tempo fa. Dimentichiamo, no?”.

Testi ha inoltre confermato la love story con Katia Ricciarelli. “Con Katia siamo stati invitati a qualche cena di beneficenza e lei, più di una volta, al microfono, anche davanti alla mia ex moglie, ha detto ‘Sono qua con il mio vecchio amore Fabio Testi’. L’ha detto lei più di qualche volta e pubblicamente. Non penso di essermi allargato a dire una verità che lei stessa aveva ammesso pubblicamente, indispettendo al tempo stesso la mia ex moglie”.