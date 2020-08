GF Vip, Elisabetta Gregoraci su Instagram: “Ho voglia di mettermi in gioco”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Elisabetta Gregoraci conferma su Instagram la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore ha raccontato sui social di essere pronta ad affrontare questa nuova avventura. “Come sempre vi parlo con il cuore in mano e senza filtri – ha confessato -, sono pronta a fare questa nuova esperienza e spero di avere tutto il vostro supporto. Ho voglia di mettermi in gioco per farvi conoscere ancora di più la vera Eli. Anche se tanti di voi mi seguono da tempo e mi conoscono profondamente, vorrei che quella che sono arrivasse anche nelle case di chi non mi conosce. Spero di avere tutto il vostro affetto! Sarà un’esperienza tosta, incrociamo le dita!”.

Pochi giorni fa la Gregoraci aveva rivelato sulle pagine del settimanale Chi la scelta di varcare la porta rossa. La showgirl sarà nel cast del reality che ritornerà a settembre, condotto da Alfonso Signorini. “È da tanti anni che mi corteggiano per questo genere di programmi, forse una decina – aveva raccontato -, e ho sempre detto di no. Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere”.

La showgirl aveva poi confermato le voci riguardo i dubbi di Flavio Briatore, suo ex marito, di fronte alla partecipazione al GF Vip. ”Flavio, devo dire la verità, era un po’ perplesso – aveva confessato -. Ma poi ne abbiamo parlato insieme, gli ho spiegato che avevo voglia di fare questa esperienza e lui ha capito […] Pensare di stare lontano da mio figlio è la cosa più difficile, da quando lui è nato non ci siamo mai staccati per più di otto giorni”

Nella casa di Cinecittà, Elisabetta, single dopo l’addio a Francesco Bettuzzi, potrebbe anche innamorarsi. “Entro nella Casa da single – aveva spiegato -, ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora”.