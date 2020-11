GF Vip, Elisabetta Gregoraci, da Cleopatra a concorrente ignorata

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Tra i concorrenti del GF Vip, un nome svetta su tutti: Elisabetta Gregoraci. Ancora prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà, la conduttrice era stata annunciata e sostenuta a gran voce. È entrata nella seconda puntata e, da allora, è stata al centro di dibattiti, scontri e gossip.

Se inizialmente i riflettori erano puntati sui rapporti con l’ex marito, Flavio Briatore, poco alla volta si sono spostati sulla presunta liaison con il coinquilino Pierpaolo Pretelli. Affinità, complicità, confidenze, sguardi eloquenti: i due iniziano a fare coppia, sebbene non vi sia alcun contatto fisico, ma dall’alto, pardon, dall’esterno arrivano i richiami. Briatore rilascia un’intervista al Fatto Quotidiano, critica il suo divertirsi ‘con i ragazzini’ – riferendosi a Pretelli – e scrive al programma. Una lettera criptica in cui, dietro le parole amorevoli di sincero affetto, sembra nascondersi un monito per il bene di tutti: fai la tua esperienza, ma non parlare di me.

Archiviato il buon Flavio, il rapporto con Pretelli sembra ingranare. I due sono ufficialmente i piccioncini della quinta edizione del GF Vip, Signorini calca la mano puntata dopo puntata. Il lieto fine è vicino, pensano i più. Invece, mentre Elisabetta prova a fare chiarezza dentro di sé, ci pensa la Casa a mandarla in confusione e rendere turbolento il suo rapporto con Pierpaolo.

Gli attacchi di Stefania Orlando e Guenda Goria

Poco alla volta, i compagni di gioco sferrano attacchi più o meno circostanziati e provano a minare il ruolo di leader che ha saputo conquistare in quasi due mesi di reclusione. Guenda Goria la definisce falsa, sinistra e priva di umanità. Stefania Orlando critica costantemente il suo rapporto con Pierpaolo e la sua indecisione. La sprona a mettersi in gioco e a ignorare il mondo esterno. Le ombre gettate sulla figura di Elisabetta aumentano e si tramutano presto in una nomination perenne.

A colpire, però, non è la nomination in sé, quanto le argomentazioni delle coinquiline. Che parlino del suo rapporto con Pierpaolo o di come lava i piatti, la conversazione puntualmente degenera e chi la attacca conclude con un riferimento ai soldi e alla sua casa di Monte Carlo.

Sì, proprio così. Elisabetta Gregoraci viene dipinta come una stratega, una accentratrice, una Cleopatra assetata di potere, in grado di far cascare tutti gli uomini ai suoi piedi. Forse è così, o forse il feeling con Pretelli è nato in modo naturale, senza tattiche preordinate. L’aspetto curioso riguarda, come dicevamo, il denaro. La ricchezza della ex signora Briatore, che i coinquilini non fanno altro che sottolineare, diventa sinonimo di colpa.

‘Guarda che i soldi per venire a Monte Carlo ce li ho, non hai mica le chiavi della città!’, ‘Sì, chissà che vita fai a Monte Carlo’, ‘Chissà che vita hai fatto con il tuo ex marito’, eccetera eccetera. Illazioni più che domande o affermazioni, alle quali la Gregoraci ha sempre risposto con eleganza.

La Casa contro Elisabetta: strategia o invidia latente?

Il problema, infatti, non è Elisabetta, ma la percezione che ne hanno gli altri, attraversati da un oscuro sentimento di invidia, verrebbe quasi da dire. Attaccare una persona all’interno di un reality show è scontato e fa parte del gioco. Non è logico, però, che lo si faccia puntando sui danari dalla stessa posseduta.

Se nella prime puntate Fulvio Abbate la definiva Cleopatra, senza però trascendere, adesso i concorrenti si spingono oltre e puntano sull’aspetto meno elegante: la ricchezza. Anche durante le dirette non mancano i riferimenti a Briatore in quanto uomo facoltoso, che con i suoi averi ha conquistato l’avida Gregoraci.

Fa sorridere (amaramente) che le critiche provengano sempre e comunque dalle donne. Guenda Goria, Stefania Orlando e Antonella Elia sono l’emblema di questo modo di fare di pessimo gusto, purtroppo sempre di moda. Ci si chiede: le donne accusano Elisabetta perché disgustate dalla sua vita monegasca o, sotto sotto, sono un po’ invidiose?

Apparentemente la additano per il carattere, per come si muove in casa, per come lava i piatti. Poi, però, arrivano sempre allo stesso punto: i privilegi acquisiti sposando Briatore. Questo assunto stimola diverse riflessioni, due in particolar modo. Primo: sono tutte donne di spettacolo, perché concentrarsi sulla vita di una collega anziché sulla propria? Fanno di tutto per dipingerla come una Cenerentola salvata dal Principe. Forse è così, forse no, ma poco importa. Soprattutto, agli altri cosa importa?

Gregoraci, bersaglio facile

Al di là delle facili illazioni, Elisabetta Gregoraci è una conduttrice televisiva con una esperienza di gran lunga più ampia di quella di parecchi coinquilini. Per diversi anni è stata la padrona di casa di Made in Sud, da due anni conduce Battiti Live su Italia 1. Adesso partecipa al Grande Fratello probabilmente per avere una maggiore visibilità e aprire nuove porte, ma non è né una sconosciuta che vive di luce riflessa né una showgirl caduta nel dimenticatoio.

Gli attacchi provengono, invece, da personaggi assenti da tempo dagli schermi televisivi, nel caso della Orlando; da personaggi senza un’identità che nulla hanno ancora fatto in televisione e parlano da un pulpito francamente incomprensibile, nel caso della Goria. La Elia rientra, invece, in un insieme a parte in quanto opinionista del programma, alla quale è affidato il compito di punzecchiare i concorrenti. Con la Gregoraci esagera e anche parecchio, ma a quanto pare non si può far nulla per tenerla a bada.

Osservando la sollevazione popolare contro la presunta Cleopatra di Cinecittà la domanda sorge spontanea: è plausibile che alcuni concorrenti la attacchino perché hanno capito che se parlassero di loro stessi nessuno se li filerebbe? A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina.

La solidarietà femminile

Una parola, infine, sugli uomini. In questa partita a freccette contro il volto di Elisabetta Gregoraci condotta con astio e forza dalle donne, gli uomini la difendono. Pupo e Alfonso Signorini provano ad arginare i giudizi al vetriolo, ma non riescono nella loro impresa. Come sempre, a dispetto dei lunghissimi dibattiti sulla solidarietà femminile, gli uomini provano a smorzare, mentre le donne continuano a gettare benzina sul fuoco.

Tutti gli uomini tranne Pierpaolo, il coinquilino con il quale sembrava essere nato un feeling speciale e che adesso non è più disposto ad accettare i tempi di Elisabetta. Pretelli, il cavaliere che, se avesse mantenuto un briciolo di lucidità senza dare ascolto ai compagni, avrebbe conquistato la sua bella, mostrandole solidarietà e sostegno. Anche lui è caduto nella trappola delle donne della Casa. Anche lui ha ceduto al ritratto distorto della Gregoraci. Peccato, sarebbe stata una bella storia a cui appassionarsi, a prescindere dalla nascita o meno di un amore. A Elisabetta, una volta finito il reality, consigliamo di continuare a ignorare gli attacchi pretestuosi e di rispondere con il silenzio. Del resto, ricchi si diventa, ma signori si nasce. E lo sta dimostrando, puntata dopo puntata.