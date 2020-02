GF Vip, Elia in crisi per le foto del fidanzato, Carlotta se ne va: le pagelle della nona puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Il Grande Fratello Vip è giunto ormai alla nona puntata e il pubblico si sta sempre più appassionando al reality condotto da Alfonso Signorini. Il nuovo appuntamento con i “vipponi” – così come li chiama il presentatore – non ha deluso le aspettative, merito di colpi di scena e dibattiti.

Se Alfonso Signorini è ormai padrone della scena, Wanda Nara e Pupo non sono da meno. La prima si appassiona alle storie, si commuove e sembra sinceramente coinvolta, come se si trovasse sul divano di casa sua, mentre il secondo si lascia andare a battute divertenti e commenti sinceri.

La trasmissione si prenderà una breve pausa, dopo questo nono appuntamento, in occasione di Sanremo 2020. Il Festival di Amadeus è alle porte, per questo Mediaset ha scelto di rimandare la prossima puntata dopo la kermesse. Nel frattempo i vip rimarranno nella casa di Cinecittà e non ci saranno eliminazioni. Michele Cucuzza, indicato come il concorrente che aveva perso al televoto, è tornato nel bunker, mentre Carlotta Maggiorana, stanca e provata, ha deciso di abbandonare il gioco. Scopriamo dunque le pagelle di questa nona puntata del GF Vip, dai personaggi ai momenti più emozionanti.

ADRIANA VOLPE: 6,5. La puntata si apre con uno scontro fra l’ex star de I Fatti Vostri e Rita Rusic, eliminata nell’ultimo appuntamento del reality. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori accusa la Volpe di aver tramato alle sue spalle, ma lei nega e cerca il sostegno dei compagni. I complotti ci stanno: in fondo è un reality! Non si può piacere a tutti e spesso il tentativo di Adriana di placare sempre gli animi risulta un po’ artefatto. La conduttrice conquista comunque la sufficienza grazie alla delicatezza mostrata nell’affrontare la questione delle foto del fidanzato di Antonella Elia, fotografato insieme a un’altra donna.

ANTONELLA ELIA: 8. Inutile: la amiamo alla follia! Ok, a volte i suoi modi non sono proprio ortodossi e spesso se la prende anche con chi non c’entra nulla. Ma Antonella Elia è autentica ed è questo che conta. Quando Adriana Volpe le racconta di aver visto Pietro delle Piane insieme a un’altra donna sulle pagine del settimanale Nuovo, la sua reazione è il più naturale possibile. Nessuna scenata isterica o lacrime finte: Antonella prima si infuria con il fidanzato, scoprendo che la donna paparazzata è una sua ex, poi medita vendetta. Infine ironizza, affermando che farà coppia con Aristide Malnati.

CARLOTTA MAGGIORANA: 6. Amatissima dal pubblico, l’ex Miss Italia ha deciso di abbandonare la casa del GF Vip dopo aver superato diverse nomination. Peccato, perché in poche settimane, senza urla e liti, la modella era riuscita a farsi apprezzare, mostrando grande dolcezza e valori importanti.

PAGO E SERENA ENARDU: 5. Dopo l’entusiasmo iniziale, i concorrenti del GF Vip sembrano non apprezzare più la presenza della coppia nella casa. Poco dopo l’ingresso di Serena, fra i due è tornata la passione, complice una camera da letto tutta per loro. Fra baci e confidenze però la coppia non si è ancora chiarita del tutto. Mentre Serena sembra decisa ad andare avanti, Pago appare ancora in dubbio e in tanti lo accusano di essersi allontanato dal gruppo. Il rischio è che il cantante metta in discussione il suo percorso al GF Vip, rinunciando a farsi conoscere dal pubblico per concentrarsi sulla fidanzata.

ANTONIO ZEQUILA E PATRICK RAY PUGLIESE: 7. Divertenti e ironici, sono due grandi sorprese in questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ci regalano risate e scambi di battute, rendendo l’autoironia un’arma a cui è impossibile resistere. Patrick è l’amico che tutte vorremmo: dolce, comprensivo, simpatico e dolce, non se la prende mai ed è sempre pronto a strapparti un sorriso. Zequila dopo la gaffe con Valeria Marini di qualche settimana fa, guadagna punti grazie all’incontro con Eva Robin’s. Quando lei entra nella casa non nega il flirt, ma elogia orgoglioso l’attrice.