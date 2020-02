GF Vip, Elia contro tutti e Serena lascia la casa: le pagelle della dodicesima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Eliminazioni, nuovi ingressi e una lite accesa fra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese: nel corso della dodicesima puntata del GF Vip è successo questo e molto altro. Andrea Montovoli ha raccontato per la prima volta il suo passato difficile, segnato da una detenzione in carcere, mentre Serena Enardu è stata eliminata, costretta a separarsi dall’amato Pago.

Dopo una squalifica (quella di Salvo Veneziano) e due abbandoni (di Carlotta Maggiorana e Barbara Alberti), Alfonso Signorini ha deciso di tenere alta l’attenzione del pubblico con tre nuovi concorrenti. Si tratta di Asia Valente, Sara Soldati e Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Francesco Monte.

Apprezzato anche il ritorno di Pupo che, dopo aver disertato la puntata precedente, rischiava di non essere presente nemmeno in questo nuovo appuntamento a causa di un problema con il suo volo da New York. Alla fine però il cantante è riuscito a sedersi accanto a Wanda Nara che finalmente sembra sentirsi a suo agio nel ruolo di opinionista del GF Vip. Ecco dunque le nostre pagelle e i voti ai protagonisti della serata.

ANTONELLA ELIA: 5. Nessuno come lei è bravo a passare da un estremo all’altro. Un giorno svela la sua grande sensibilità e ci fa emozionare con il bacio a Pietro Delle Piane, quello dopo attacca i concorrenti e crea scompiglio nella casa. Le liti fanno parte del reality, questo è certo, ma certi toni esagerati, certe crisi di pianto, forse hanno un po’ stancato il pubblico. Se la lite con Fernanda Lessa era stata dura, quella con Patrick Ray Pugliese è stata ancora peggio, con lui che le urla “crotalo” e lei che parla di uno “spintone”, salvo poi essere smentita da Alfonso Signorini e dalle telecamere. Antonella Elia non è solo questo!

ANDREA MONTOVOLI: 9. Pochi hanno il coraggio di raccontare un’esperienza così dura come quella del carcere, ma lui ci è riuscito, svelando quello che immaginavamo. Dietro l’attore di successo e il bel viso, c’è molto di più. Una storia che Andrea ha svelato per la prima volta di fronte alle telecamere e che è un esempio di rinascita dopo l’abisso. “Questa storia è come un mostro che tenevo dentro da 17 anni – ha confessato – […] Le persone possono sbagliare, ma grazie a quell’errore sono riuscito a perseguire il mio sogno”. Questo Andrea fragile e al tempo stesso forte ci piace.

SERENA ENARDU: 4. Per molti la fidanzata di Pago è un enigma, di certo il suo carattere forte divide e certi atteggiamenti nella casa del GF Vip non aiutano. Serena sembra poco incline all’autocritica, ma sempre pronta a puntare il dito contro qualcuno. Così insulta Adriana Volpe per un pezzo di salmone diviso e definisce Fernanda Lessa il “jolly degli uomini a cui manca una donna”. Terribili anche gli insulti a Patrick Ray Pugliese, deriso mentre nuota in piscina e chiamato “ippopotamo” e “tricheco che galleggia”. Con il body shaming (sì, vale anche per gli uomini) è quanto di peggiore esista, soprattutto in tv e va condannato, sempre.

PAGO: 6. Pago, ma che fine hai fatto? Se lo chiedono gli inquilini, ma anche il pubblico a casa. L’uomo sensibile e spensierato, ha lasciato il posto a un Pago più triste e nervoso, che finisce per litigare anche con Fernanda Lessa. Complice l’ingresso di Serena Enardu nella casa il cantante è cambiato, fagocitato dalla sua love story e dai problemi di coppia. Il suo carattere gentile però rispunta durante il confronto con il marito della modella brasiliana che si svolge in modo pacifico.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO: 6. La storia ancora non ci convince, sia per le dinamiche che per il continuo tira e molla. A peggiorare la situazione Eleonora Giorgi. L’attrice, entrata nella casa del GF Vip con l’ex Massimo Ciavarro, si è già calata nei panni di suocera. Prima ha spinto il figlio fra le braccia della fashion blogger, poi ha commentato il loro primo bacio. Un atteggiamento che non è stato gradito da Paolo e che rischia di mandare in crisi una coppia che è già piuttosto instabile.