GF Vip, frasi inaccettabili in diretta e televoto annullato: concorrente rischia l’esclusione

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Nuova bufera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, a causa delle esternazioni infelici di un concorrente. Nelle scorse ore, l’atmosfera si è fatta di nuovo rovente, tanto che la produzione sta ponderando sull’attuazione di un provvedimento disciplinare. Intanto, viene annullato l’ultimo televoto.

La notizia è arrivata poco fa, con un comunicato social in cui Mediaset annuncia la sua decisione: “Il televoto che vede coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili”. E poi, si legge ancora: “Nella puntata di domani, lunedì 24 febbraio, del Grande Fratello Vip tutti i dettagli di questa decisione”.

Nessun cenno al concorrente cui sarà rivolto il provvedimento disciplinare, ma pare evidente che si tratti di Clizia Incorvaia. L’ex moglie di Francesco Sarcina è stata infatti recentemente coinvolta in un duro scambio di battute con Andrea Denver, durante il quale ha pronunciato frasi davvero terribili:

Buscetta, sei un pentito, un Buscetta e io con i pentiti non parlo! Traditore, hai ammazzato un fratello!

Cos’ detto la Incorvaia rivolgendosi al giovane modello, facendo riferimento a Tommaso Buscetta, mafioso italiano che si è pentito ed è diventato un collaboratore di giustizia. Dopo le bruttissime parole di Clizia, il web si è scagliato contro di lei, richiedendone a gran voce l’espulsione.

Addirittura, quattro sponsor del Grande Fratello Vip avrebbero chiesto alla produzione di prendere provvedimenti contro la concorrente. Provvedimenti che, a quanto pare, stanno per arrivare. Non sappiamo ancora se la Incorvaia verrà squalificata dal reality show o se potrà rimanere comunque nella casa, dove però subirà ugualmente una punizione.

Quel che è certo è che la sua sfuriata non è assolutamente passata inosservata. Questa edizione del GF Vip si è rivelata ricca di insidie, a partire dalle primissime puntate. Alfonso Signorini, per la prima volta alla conduzione del reality show, si è trovato a dover affrontare la squalifica di Salvo Veneziano a causa di frasi sessiste e violente.

Po,i ha più volte dovuto raffreddare i toni all’interno della casa. Ora arriva un nuovo provvedimento ufficiale che cambierà ancora una volta le carte in tavola. Nel frattempo, sono in molti a pronunciarsi sulla trasmissione.

Una su tutte, l’opinione di Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore ha dichiarato, sulle pagine di Nuovo: “Il Grande Fratello è un programma che non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Ormai è un teatro per comportamenti che rischiano di dare assolutamente un pessimo esempio a chi lo guarda. A questo punto chiudiamo definitivamente il programma, così alla fine risolviamo il problema una volta per tutte”.