GF Vip, Barbara Alberti: urla e pianti, cosa è successo prima della sua uscita

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Barbara Alberti ha lasciato la casa del GF Vip, ma prima della sua uscita dalla porta rossa è successo qualcosa di molto strano nel bunker di Cinecittà. La produzione del reality condotto da Alfonso Signorini non ha svelato cosa sia accaduto di preciso, ma ha solo diffuso un comunicato in cui ha annunciato che la scrittrice era stata trasportata in una struttura sanitaria.

Poco dopo ha informato anche il pubblico della sospensione del televoto. La Alberti infatti era in nomination insieme a Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa. Come sta la drammaturga? Per ora le sue condizioni restano un mistero, anche se sembra che si sia trattato di un controllo di routine. A preoccupare i telespettatori però è stato soprattutto quello che è accaduto prima della sua uscita dalla casa del GF Vip.

Durante la diretta infatti Rita Rusic, parlando con Michele Cucuzza, ha detto di aver avvertito degli strani rumori. “Ci sono delle urla terrificanti fuori, qualcuno che piange”, ha spiegato preoccupata. Poco dopo la regia ha staccato l’inquadratura è non è stato possibile capire da dove provenissero i lamenti.

Probabilmente la situazione verrà finalmente chiarita nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Di certo gli ultimi giorni non erano stati affatto semplici per la Alberti che aveva minacciato di lasciare la casa di Cinecittà dopo un durissimo scontro con Alfonso Signorini avvenuto in diretta tv.

“Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me – aveva detto -. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Il mio contratto è diverso dal vostro – aveva spiegato parlando dei cachet -, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte”.

“Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico – aveva aggiunto -, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua. Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, altrimenti vado via domani. Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. Qui è tutto un rovesciamento della situazione”.