GF Vip, Barbara Alberti in ospedale: la scrittrice lascia la casa

Barbara Alberti ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip per problemi di salute, raggiungendo un ospedale per alcuni controlli. A svelarlo è stata la produzione del reality che ha diffuso un comunicato, annunciando che la scrittrice sarebbe uscita dalla porta rossa.

“Barbara Alberti, la concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico” si legge nella nota diffusa sui social del programma. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma di certo nelle prossime ore verranno diffusi degli aggiornamenti sulla questione.

Scrittrice, drammaturga e intellettuale, Barbara Alberti è uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello Vip. Donna forte e di spessore, aveva affrontato con determinazione le ultime puntate che si erano rivelate per lei tutt’altro che semplici. Nel corso della diretta la concorrente aveva discusso duramente con Alfonso Signorini, conduttore del reality, tanto che poco dopo aveva riflettuto sull’ipotesi di lasciare lo show.

“Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me – aveva detto, riferendosi anche alle parole pronunciate su Pasquale Laricchia -. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere”. La Alberti aveva poi parlato del cachet dei concorrenti del GF Vip. Secondo il contratto si otterrebbe la cifra completa solamente uscendo con il televoto, mentre in caso di abbandono i soldi percepiti sarebbero quelli delle effettive puntate.

“Il mio contratto è diverso dal vostro – aveva chiarito la Alberti -, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico – aveva poi aggiunto in riferimento alla lite con Signorini -, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua. Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, altrimenti vado via domani. Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. Qui è tutto un rovesciamento della situazione”.

La Alberti attualmente è in nomination con Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà e quali sono le condizioni di salute della scrittrice.