GF Vip anticipazioni: chi sono i tre nuovi inquilini

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il cast del Grande Fratello Vip continua ad aumentare, con l’arrivo di tre nuovi “vipponi” pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Solo pochi giorni dopo l’ufficializzazione di Cristiano Malgioglio come concorrente, gli inquilini del reality show scopriranno chi sono coloro con cui condivideranno questa incredibile avventura.

Come annunciato durante lo scorso appuntamento, la puntata di venerdì 11 dicembre vedrà l’ingresso di tre personaggi molto amati dal pubblico, che andranno a portare scompiglio all’interno della Casa del GF Vip. In effetti, dopo gli ultimi addii – Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di lasciare il gioco per tornare dalle loro famiglie – il numero dei concorrenti si è ridotto notevolmente e la redazione ha sentito l’esigenza di ravvivare l’atmosfera con qualche bella novità.

I nuovi inquilini del GF Vip sono Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Tutti volti famosi della televisione italiana, che hanno già fatto parlare molto in passato, e che si stanno preparando ad affrontare un percorso molto difficile. La De Grenet, amatissima showgirl e conduttrice, non è certo alle prime armi in fatto di reality show: nel 2004 ha preso parte alla prima edizione de La Talpa, mentre nel 2017 è entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi 12 – assieme a lei c’era anche Dayane Mello, attuale concorrente del GF Vip.

Dopo quest’ultima esperienza difficilissima, Samantha si è allontanata dalla tv a causa di un brutto male, contro il quale ha lottato per 18 lunghi mesi. Ne ha parlato per la prima volta a Vieni da Me, in un’intervista molto toccante che ha commosso Caterina Balivo. E ora che è guarita, è pronta a lanciarsi in una nuova avventura ricca di sorprese ed emozioni, sapendo comunque di poter contare sull’amore di suo marito Luca Barbato e del figlioletto Brando, che la attenderanno a casa.

Anche Filippo Nardi, deejay e conduttore dalle origini italo-inglesi, ha avuto diverse esperienze interessanti. Nel 2001 ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello, abbandonando però il reality dopo appena 13 giorni perché non riusciva a rinunciare alle sue sigarette – era andato più volte in escandescenze per questo motivo. Nel 2018 ha invece partecipato a L’Isola dei Famosi 13, rimanendo in gara per un mese e mezzo prima di essere eliminato.

Sonia Lorenzini, invece, proviene dal mondo di Uomini e Donne, come molti altri gieffini prima di lei. L’abbiamo vista per la prima volta nello show di Maria De Filippi nel 2016, quando è scesa per corteggiare Claudio D’Angelo senza particolare successo. L’anno seguente è stata scelta come tronista e, al termine del suo percorso, è uscita assieme a Emanuele Mauti. La loro relazione però è durata solo pochi mesi, e oggi la Lorenzini è ancora single – sebbene si sia vociferato di un suo flirt con Eros Ramazzotti.