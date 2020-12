GF Vip anticipazioni: chi sono i quattro nuovi inquilini

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip sta per regalarci nuove emozioni: questa straordinaria edizione è un susseguirsi di sorprese e colpi di scena, e ora Alfonso Signorini è pronto a far entrare altri quattro inquilini nella Casa di Cinecittà, per movimentare la situazione. Chi sono i protagonisti che andranno ad allargare il cast del reality show?

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, il conduttore si è lasciato sfuggire delle anticipazioni succosissime. Oltre al nuovo prolungamento della trasmissione, che si concluderà non più a metà febbraio, bensì il 15 marzo 2021, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di quattro nuovi concorrenti. E se di due di loro ha già rivelato l’identità, sugli altri vige ancora un alone di mistero. Solamente questa sera, durante l’appuntamento di venerdì 18 dicembre, potremo finalmente scoprire chi saranno coloro che varcheranno la celebre soglia rossa.

Il primo nome ormai certo è quello di Cecilia Capriotti: la splendida showgirl vanta già numerose esperienze televisive, e ha recitato in diverse occasioni accanto a grandi attori italiani. Nel 2018 è stata protagonista dell’Isola dei Famosi, la sua prima avventura nel mondo dei reality. Adesso è pronta ad affrontare un nuovo, difficile percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. A fare il tifo per lei, il compagno Gianluca Mobilia, al quale è legata dal 2014, e la loro bimba Maria Isabelle.

Accanto alla Capriotti, sta per entrare una giovane protagonista della scorsa edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola, che ha partecipato allo show di Alessia Marcuzzi assieme al fidanzato Nello. Nell’isola delle tentazioni, la coppia ha affrontato un momento di grande crisi, ma alla fine i due si sono dati una seconda chance e ora stanno felicemente insieme. Tanto che lei è già pronta ad affrontare una nuova avventura.

Per quanto riguarda gli altri due concorrenti che faranno parte del GF Vip, possiamo contare solo su alcune indiscrezioni. Dopo l’esclusione di Ginevra Lamborghini, l’attenzione è puntata su Andrea Zenga e Mario Ermito. Il primo, figlio dello storico portiere Walter Zenga, è famoso per aver partecipato a Temptation Island Vip nel 2018 assieme alla fidanzata Alessandra Sgolastra. I due si sono lasciati nella primavera del 2020.

Mario Ermito è invece un attore che ha recitato in varie fiction italiane, oltre ad essere stato protagonista di Tale e Quale Show nel 2018. In passato aveva preso parte anche al Grande Fratello 12, tuttavia la sua esperienza era durata appena due settimane. Ora ci riprova: avrà maggiore successo? La risposta nelle prossime puntate del GF Vip.