GF Vip, Alfonso Signorini risponde alle critiche di Cristina Plevani

Alfonso Signorini risponde alle critiche di Cristina Plevani al Grande Fratello Vip dopo l’annuncio dell’ingresso nella casa di Cinecittà di alcuni ex concorrenti del reality. Nel cast infatti spiccano alcuni nomi storici della trasmissione come Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini.

La Plevani ha commentato su Instagram la scelta di Signorini di inserire nello show gli ex colleghi affermando di non essere stata contattata dalla produzione. “Quando non conti un c***o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello – ha scritto su Instagram, sfogandosi -. O sto loro troppo sul… Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano e ovviamente non dirò mai quello che penso realmente”.

A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip, Signorini ha deciso di replicare alle parole di Cristina. “Ho letto che Cristina Plevani c’è rimasta male perché non è stata chiamata – ha spiegato il giornalista -, ma non è detto perché potrebbe essere la nostra Rita Pavone come lo è stata lei per Amadeus. Siamo sempre pronti a novità ed ingressi”.

Dopo l’addio di Ilary Blasi, che ha condotto la trasmissione per tre edizioni, Signorini ha scelto di puntare su un cast molto forte. “Gli accordi fra noi ed i vip sono la somma di tanti aspetti – ha svelato -, con alcuni siamo arrivati lì lì per trovarne uno, ma poi è saltato tutto. Però devo dire che al 90% è il cast che avrei voluto. Aristide Malnati è stato un mio compagno di università ma non è un raccomandato, non l’ho proposto io. Quest’anno non abbiamo politici – e menomale – ma potremmo avere assi nella manica”.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha poi confessato che avrebbe voluto vedere nella casa di Cinecittà alcuni personaggi. “Chi avrei voluto? Quale politico avrei voluto? – ha detto -. Beh, avrei messo la firma per Maria Elena Boschi che si fa la doccia al Grande Fratello, ma neanche gliel’ho chiesto. Abbiamo scelto 19 vip, ma hanno sostenuto il provino 250 vip. Piano, piano, dopo averli imparati a conoscere, abbiamo fatto la nostra scelta”.