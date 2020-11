GF Vip, aggiunte tre puntate: tutti i dettagli

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Belle notizie per tutti i fan del Grande Fratello Vip: la programmazione subirà un cambiamento in vista delle feste di Natale, e verranno aggiunte delle nuove puntate. Il palinsesto Mediaset si adegua così alle aspettative dei telespettatori, premiando le trasmissioni che più sono state seguite nel corso delle ultime settimane.

Solo qualche giorno fa aveva avuto inizio il nuovo calendario della messa in onda del GF Vip, con l’annullamento della consueta puntata del venerdì sera. Quest’anno, il reality show aveva infatti potuto godere di ben due dirette settimanali, grazie anche ai dati di ascolto che hanno sempre mostrato l’affetto del pubblico. In effetti, la nuova edizione condotta da Alfonso Signorini ha portato in scena dinamiche molto interessanti, che hanno saputo attrarre l’attenzione degli spettatori da casa.

A quanto pare, una sola puntata saltata è stata sufficiente a dar vita ad un ripensamento, da parte dei vertici di Mediaset. Secondo quanto riportato da un comunicato stampa dell’emittente, già a partire da questa settimana ci saranno importanti variazioni del palinsesto, una delle quali riguarda proprio il GF Vip. Nel corso del mese di dicembre, aumenteranno gli appuntamenti dedicati al reality show: sono state annunciate tre nuove puntate, che verranno trasmesse in prima serata su Canale 5.

Per tre settimane consecutive, oltre a quella del lunedì, tornerà in onda la puntata del venerdì sera – per garantire al pubblico il massimo intrattenimento nel periodo che precede il Natale. Per essere più precisi, i tre appuntamenti aggiuntivi sono quelli del 4, dell’11 e del 18 dicembre. Resta ancora da capire come procederà poi il calendario del GF Vip nei mesi successivi: come lo stesso Alfonso Signorini ha ormai annunciato ufficialmente ai concorrenti della Casa più spiata d’Italia, il reality show si prolungherà infatti fino a metà febbraio 2021.

Che ne sarà invece de Il silenzio dell’acqua, che ha esordito lo scorso venerdì 27 novembre, al posto del GF Vip? La fiction, che vanta nel cast la presenza della bravissima Ambra Angiolini, anticipa a mercoledì 2 dicembre il suo prossimo appuntamento, e manterrà questa posizione nel corso delle settimane seguenti. Mentre le ultime due puntate di All Together Now, che finora hanno occupato lo spazio serale del mercoledì, ottengono un’importante promozione al sabato sera: il 5 dicembre andrà in onda il penultimo appuntamento, mentre il 12 sarà la volta dell’attesissima finale.