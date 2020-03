GF Vip, Adriana Volpe dopo l’addio invia un messaggio ai concorrenti

editato in: da

Adriana Volpe scrive ai concorrenti del GF Vip dopo l’addio alla casa di Cinecittà e la morte del suocero Ernesto Parli. La conduttrice sta attraversando un momento difficile, ma il suo pensiero è ancora rivolto ai coinquilini del reality che l’hanno sostenuta e aiutata.

All’interno della casa del GF Vip, la Volpe è riuscita a creare un ottimo rapporto con diverse persone. In particolare ha legato con Andrea Denver e con Patrick Ray Pugliese. Quest’ultimo ha litigato con Antonio Zequila poco dopo l’uscita di Adriana, accusandolo di aver pronunciato una battuta indelicata nei confronti dell’amica.

Da settimane infatti la Volpe era a conoscenza della malattia del padre di suo marito, Roberto Parli, e combattuta fra la volontà di uscire e quella di proseguire il gioco. Quando le condizioni del signor Ernesto sono peggiorate, Adriana ha abbandonato la casa del GF Vip. Un addio avvenuto fra le lacrime e all’improvviso, senza dare troppe spiegazioni agli altri concorrenti.

“Ho fatto di tutto per rimanere – ha detto fra le lacrime – e per credere nel messaggio che andrà tutto bene. Devo veramente uscire per il ruolo di mamma e moglie. Siate forti e non mollate mai, io non l’ho fatto”. Poco dopo il suocero della Volpe è morto e Adriana, distrutta dal dolore, ha condiviso un messaggio su Instagram. Poi il silenzio, rotto solo nelle ultime ore in cui la showgirl ha voluto scrivere alcune parole dedicate ai concorrenti del GF Vip.

Sul profilo social della conduttrice è apparso un video che ricorda la sua esperienza nel reality. “GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GFVIP4 – ha scritto – per aver condiviso con me un momento difficile. La vita può allontanarci l’amore continuerà”. Nel frattempo Mediaset ha annunciato che il reality verrà chiuso prima. Lo show di Alfonso Signorini era stato prolungato sino a fine aprile, ma la finale sarà l’8.