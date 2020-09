GF Vip, le lacrime della Gregoraci e la rabbia di Signorini: pagelle della terza puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip torna con una terza puntata ricca di momenti emozionanti e colpi di scena. Fausto Leali ha lasciato la Casa dopo le parole su Enock, mentre Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno avuto un confronto. Lacrime per Elisabetta Gregoraci che ha parlato di Flavio Briatore e scontro fra Signorini e la Pepe.

ALFONSO SIGNORINI: Ancora una volta Alfonso Signorini ha saputo guidare in modo magistrale lo show, dimostrando di saper mescolare sentimenti e gioco in un equilibrio perfetto. Amico e confidente, il conduttore in grado di “bacchettare” i concorrenti quando è necessario, svelando la sua innata capacità di avere a che fare con le emozioni umane. VOTO: 9.

FRANCESCA PEPE: Entrata nella Casa del GF Vip nella seconda puntata, è stata protagonista di diverse liti, ma soprattutto di uno scontro in diretta con Alfonso Signorini. Quando la modella è intervenuta in una discussione con Tommaso Zorzi, il conduttore ha replicato: “Senti Pepe, un secondo solo. Pepe, ma mi senti o no? Intanto sei una gran maleducata. Ma stiamo scherzando? Impara a parlare ti viene data la parola. Dato che qui conduco io e questa è casa mia, impara l’educazione e a parlare quando ti viene data la parola. Grazie”. Poco dopo la Pepe ha confessato di non aver mai vinto il titolo di Miss Europa: “Vabè dai, che differenza farà mai? Non stiamo qui a mettere i puntini sulle i”. Un personaggio che, fra tanti super vip, sarebbe potuto passare inosservato, ma, al contrario, promette scintille, grazie a un carattere forte e diretto. Forse alcuni atteggiamenti andrebbero limati, ma le premesse per un percorso forte e diverso dal solito ci sono. VOTO: 6 (sulla fiducia).

ENOCK: Chi si aspettava una “testa calda” ha dovuto ricredersi. Seppur giovanissimo il fratello di Mario Balotelli ha dimostrato grande maturità e sensibilità nel corso di queste settimane. L’ha fatto prima con Dayane Mello, ex di Super Mario ancora innamorata di lui, poi con il caso-Fausto Leali. “Non pensavo di venire qui e sentire questa parola – ha detto il concorrente del GF Vip -. Oggi non è ieri. Non si può dire. Me l’hanno detta nella vita e mi ha ferito. Anche se Fausto non mi ha chiesto scusa, lo perdono”. Una bella lezione per tanti. VOTO: 9.

ADUA DEL VESCO E MASSIMILIANO MORRA: Cosa succede fra i due ex? Se lo chiedono in tanti. Di certo fra gli attori c’è ancora qualcosa di irrisolto. “Mi ha descritto come narcisista ed egocentrico. Ma per chi mi fai passare?”, ha attaccato Morra e la Del Vesco ha risposto: “Non mi ha picchiata ma esiste anche la violenza psicologica. Non voglio raccontare i dettagli ma è stato uno di quelli che più mi ha fatto male. Ci tenevo tanto e lui ha avuto una serie di atteggiamenti che non sono giusti”. L’attrice è scoppiata a piangere: “Sono stata malata, ero anoressica, ho rischiato di morire e non mi hai chiamato, non mi hai fatto una telefonata”. L’attore si è difeso: “Mi dispiace, è che non avevamo più rapporti”. Infine l’abbraccio che sancisce la fine delle ostilità. Massimiliano e Adua hanno ancora tanto da raccontare al pubblico. I presupposti per emergere ci sono tutti, vedremo. VOTO: 6.

ELISABETTA GREGORACI: Fra i concorrenti più attesi, non ha deluso le aspettative dimostrando che oltre la bellezza c’è molto di più. La showgirl si è commossa ricordando i momenti più importanti della sua vita, dalle nozze con Briatore alla nascita del figlio Nathan Falco. “Lui è una persona speciale – ha detto parlando dell’ex marito -. Siamo stati assieme 13 anni. Abbiamo un bellissimo rapporto. Vero, mi fa arrabbiare quando mi fa qualche dispettuccio, si attacca alle piccole cose. Lui è stato un amore ingombrante ma importante”. VOTO: 8.