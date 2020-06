GF Vip 5, nuovi nomi per il cast di Signorini: l’indiscrezione

editato in: da

Le indiscrezioni sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip non si fermano: continuano infatti a saltare fuori nuovi rumors sul cast del reality show di Canale 5.

Infatti, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, tra i nomi dei papabili concorrenti ci sarebbero Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, e l’influencer e modello Francesco Ricci. Sul suo profilo Instagram il ventottenne avrebbe già annunciato una trattativa con la produzione del Grande Fratello, pubblicando articoli e ritagli di giornale, anche se non c’è stata ancora una conferma definitiva sui due partecipanti.

La scelta dell’influencer potrebbe confermare l’idea di Alfonso Signorini di chiamare, oltre ai “vipponi”, anche qualche volto più giovane, seppure poco conosciuto, come avevano del resto già ipotizzato i fan di Katia Fanelli, ex partecipante della scorsa edizione di Temptation Island.

Intanto il conduttore in questi giorni starebbe continuando i provini per completare il cast del reality show, ma sono stati confermati due nomi che hanno già fatto discutere i fan del programma: Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci.

L’attrice e showgirl è attesissima dal pubblico della trasmissione, che ha già visto in lei una degna erede di Antonella Elia. Sulla partecipazione della Gregoraci invece non sono mancate le polemiche, data la ferma opposizione dell’ex marito Flavio Briatore.

Dall’altro lato, nomi già dati per certi sono stati smentiti da tempo: nel bunker di Cinecittà non entreranno né Michela Quattrociocche, che dopo il divorzio da Alberto Aquilani era stata individuata come possibile partecipante, né Cristina Buccino, che ha affermato di non essere stata contattata dalla produzione e di essere concentrata sui suoi nuovi progetti.

Alfonso Signorini poi avrebbe confermato, per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, la presenza di Pupo. L’artista del resto ha convinto il pubblico del reality show, mettendosi in gioco e dimostrando la sua verve, mentre Wanda Nara non sarà più ospite fissa in studio.

Nelle ultime settimane infatti sono stati diversi i nomi fatti per sostituire la moglie di Icardi: a far compagnia a Pupo potrebbe esserci Loredana Lecciso, Giulia De Lellis, oppure l’amatissima Adriana Volpe, che dopo il successo della scorsa edizione potrebbe entrare in studio con una veste nuova.