GF Vip 5, il figlio di Alba Parietti potrebbe essere nel cast

editato in: da

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la loro estate d’amore

Il pubblico italiano ha da pochi mesi ‘salutato’ i protagonisti del Grande Fratello Vip 4, edizione che ha permesso ad Alfonso Signorini, all’esordio come conduttore del reality, di portare a casa ottimi ascolti. Per quanto riguarda il cast, è impossibile non citare il successo di Adriana Volpe, oggi al timone di Ogni Mattina, per non parlare della nascita dell’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Per la quinta edizione, in partenza in autunno, si attende, come affermato da Signorini stesso, un cast ancora più famoso di quella che ci siamo lasciati alle spalle ad aprile. In questi giorni, a poche settimane dall’apertura della porta rossa di Cinecittà, stanno già iniziando a circolare anticipazioni in merito ai nomi. L’ultima riguarda Francesco Oppini, commentatore sportivo di 7 Gold nonché figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, ex Gatto di Vicolo Miracoli e, per diversi anni, consorte della celebre conduttrice e scrittrice.

Classe 1982, Oppini è anche commerciante di auto. Fidanzato con Cristina Tomasini, è molto attaccato alla madre. Per rendersene conto basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram, dove condivide spesso foto assieme alla celebre genitrice, che ha da poco compiuto 59 anni e alla quale non manca mai di dedicare parole di stima.

Per ora, non ci sono ancora conferme in merito al suo ingresso nel loft più spiato d’Italia. Se quelli che per ora sono solo rumors dovessero tradursi in realtà, Oppini junior affronterebbe una nuova esperienza con i reality. L’unico figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, infatti, ha già partecipato a La Fattoria.

Francesco Oppini è stato tra i concorrenti della prima edizione del reality, condotto ai tempi da Daria Bignardi (le due stagioni successive hanno visto ‘padrone di casa’ Barbara D’Urso e Paola Perego). Comparso assieme alla madre in una puntata di Ballando con le Stelle nel 2017 – ai tempi, la Parietti era tra i concorrenti del dance show della Carlucci – Oppini junior non è l’unico nome che è stato chiamato in causa in merito al cast del GF Vip 5 nelle ultime settimane.

In una recente intervista, Patrizia De Blanck ha infatti parlato della presenza nella casa di Gabriel Garko, Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci. Da non dimenticare sono poi le voci sulla partecipazione al reality della modella brasiliana Dayane Mello, ex fiamma di Gianmaria Antinolfi e concorrente dell’ultima stagione di Pechino Express.