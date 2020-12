GF Vip 2020, sorpresa per la Ruta, Malgioglio entra nella Casa: le pagelle della ventiduesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

L’atmosfera all’interno della Casa del GF Vip si fa sempre più rovente, soprattutto da quando Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento di questa edizione del reality show: i concorrenti trascorreranno le feste di Natale davanti alle telecamere, e non tutti hanno preso bene la novità. Nel frattempo, prosegue lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, mentre un nuovo inquilino fa il suo ingresso, attesissimo ormai da tempo. Stiamo parlando, naturalmente, di Cristiano Malgioglio.

Ecco le nostre pagelle per la ventiduesima puntata del GF Vip.

MARIA TERESA RUTA – Inossidabile vincitrice di quasi tutte le nomination finora effettuate all’interno della Casa più spiata d’Italia, Maria Teresa Ruta ha ricevuto una visita a sorpresa che ha saputo commuoverla nel profondo. Questa volta è stato suo figlio Gian Amedeo Goria ad avere un toccante colloquio con lei. “Ti ho vista giù. Avevi dei sensi di colpa perché non sei riuscita a stare tanto tempo con me quando ero piccolo. Non devi averli. Ci hai trasmesso tanti valori, la passione e la professionalità, la volontà, il desiderio di affrontare ogni avversità di petto e col sorriso. Sono qui per dirti grazie, mamma”. La sua risposta è stata dolcissima: “Ti adoro, sei un figlio stupendo che tutti i genitori vorrebbero avere- Sono orgogliosa di te”. Il lato materno di Maria Teresa è tornato prepotente ad emergere. VOTO: 8.

ELISABETTA GREGORACI – Lo scontro con Giulia Salemi ha suscitato reazioni molto piccate tra i telespettatori. Nella scorsa puntata, la Gregoraci ha fatto cenno ad alcuni episodi del passato, portando così alla luce delle vecchie ruggini esistenti tra lei e Giulia. Dopo aver visto la clip proposta da Signorini, le due sono tornate a battibeccare. Tra le righe, Elisabetta ha fatto intendere come la Salemi avrebbe avuto un comportamento ambiguo nei confronti di Flavio Briatore: “Se tu sei carina e hai molte più attenzioni nei confronti del mio ormai ex marito… non puoi negare questa cosa”. E ancora: “Gli hai mandato dei messaggi in amicizia, si o no?”. Le parole della Gregoraci sono apparse come un vero e proprio attacco nei confronti della Salemi, che dal suo canto ha dimostrato grande maturità nel gestire questa difficile situazione. VOTO: 4.

PATRIZIA DE BLANCK – Nonostante la recente eliminazione, la Contessa continua ad essere protagonista di questa edizione del GF Vip. Dallo studio la sua voce arriva chiara e forte agli inquilini della Casa, e si è fatta notare soprattutto in occasione della lite tra la Gregoraci e la Salemi. Nel corso della diatriba, la De Blanck è intervenuta a difesa di Elisabetta, con la quale nelle settimane passate ha stretto una bella amicizia: “A lei interessava Flavio, e siccome lui non se l’è filata per niente, adesso tira fuori tutte queste cose. Me l’ha detto pure Flavio che lei ci provava” – ha dichiarato, parlando di Giulia. Poco dopo, la Contessa è stata ripresa da Myriam Catania, che a quanto pare le ha consigliato di moderare i toni. Suggerimento che l’ha fatta infuriare, dal momento che è partita -a microfono aperto – a lanciare epiteti piuttosto sgradevoli nei confronti della sua ex coinquilina. VOTO: 5.

FRANCESCO OPPINI – Il suo percorso finora è stato caratterizzato da alti e bassi, ma con una costante che ha reso la sua permanenza particolarmente amata dal pubblico: il bellissimo rapporto – quasi fraterno – che si è creato con Tommaso Zorzi. E proprio la loro amicizia è oggi l’unica ancora che tiene Francesco legato alla Casa. Da qualche giorno, il gieffino sta infatti pensando di lasciare il reality e tornare dalla sua famiglia, una decisione che in molti stanno ponderando da quando Signorini ha annunciato il prolungamento dello show. “Penso che qualsiasi scelta faccia farò soffrire qualcuno. So che posso dare e sostenere un’amicizia al 100% se sto bene, ma se vedo che inizio a crollare preferisco fare tre passi indietro” – ha rivelato Oppini, preoccupato che il suo rapporto con Zorzi possa subire conseguenze negative qualora decidesse di lasciare la Casa. “Ho parlato molto in settimana con lui e gli ho detto che la nostra amicizia continuerà anche fuori”. Francesco si è dimostrato ancora una volta premuroso e attento nei confronti del suo caro amico. VOTO: 7

CRISTIANO MALGIOGLIO – Aspettavamo da molto questo momento, e finalmente abbiamo potuto ammirare il ritorno – in grande stile – di Malgioglio nella Casa del GF Vip. Già reduce da una precedente esperienza che lo aveva messo a dura prova, questa volta il paroliere sembra sapere bene ciò che fa. In pochi istanti, travolge tutto ciò che trova sul suo cammino e lancia frecciatine a destra e manca, con un savoir-faire incredibile. Impossibile prendersela con lui, anche di fronte alle battute più piccanti – come quando, salutando Adua Del Vesco, ha esordito con: “Scusa amore… ma ti cambi nome in continuazione!”. È un ciclone, e non lascia scampo ad alcun inquilino di questa edizione. Siamo sicuri che nel corso delle prossime settimane saprà dare un po’ di vita all’atmosfera che, nell’ultimo periodo, aveva iniziato ad essere fin troppo tranquilla. VOTO: 9