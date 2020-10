GF Vip 2020, la Gregoraci replica a Briatore e Zorzi smentisce Adua: pagelle della sesta puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Elisabetta Gregoraci replica a Flavio Briatore e Tommaso Zorzi smentisce Adua Del Vesco sulle rivelazioni riguardo Massimiliano Morra. La sesta puntata del GF Vip è stata piuttosto movimentata, con tanti colpi di scena, chiarimenti e la squalifica di Denis Dosio a causa di una bestemmia. Ancora una volta Alfonso Signorini fa centro, dimostrando la capacità di riunire un cast variegato e ricco con tante storie importanti alle spalle e intrecci interessanti.

Ecco dunque le nostre pagelle alla sesta puntata del GF Vip.

ELISABETTA GREGORACI: Decisa e forte, la showgirl ha dimostrato carattere nel tenere testa all’ex marito Flavio Briatore e a Pierpaolo Pretelli che nella Casa del GF Vip continua a corteggiarla sperando in un flirt. Di fronte alla clip in cui il modello confidava a Matilde Brandi che Elisabetta avrebbe voluto fare l’amore con lui, la sua reazione è stata piuttosto netta: “Questo rapporto che abbiamo è bellissimo, ma se sono frenata c’è un motivo – ha detto rivolta all’ex velino di Striscia la Notizia -. Non rovinare le cose, sono arrivata da 17 giorni in questa”. Poi la Gregoraci ha replicato all’intervista, durissima, rilasciata da Briatore che aveva detto: “Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo”. Di fronte alle parole dell’ex marito e papà di suo figlio Nathan, Elisabetta non si è scomposta, ma ha risposto in modo puntuale a tutte le accuse. “Ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore – ha detto -. Sono sempre andata dritta per la mia strada, anche quando lui si opponeva. Mi spiace abbia detto queste cose, perché io non ho mai detto nulla e credo certe cose non debbano uscire dalla sfera privata. Quanto al mio lavoro, non ho paura di andare a tagliare nastri alle sagre, lo faccio con orgoglio”. La showgirl tiene testa all’ex senza perdere le staffe, con grande dignità e forza, mentre Pretelli si scusa per essere andato un po’ oltre. VOTO: 9.

DENIS DOSIO – Nonostante sia molto più giovane rispetto agli altri concorrenti, Denis Dosio si è integrato da subito nella Casa del GF Vip, mostrando anche il suo lato più fragile, segnato dal bullismo sui social. Avrebbe potuto dare ancora molto al programma, peccato sia stato costretto ad abbandonarlo. La squalifica è arrivata proprio nel corso della sesta puntata del reality e a comunicare la decisione della produzione è stato Alfonso Signorini. “Purtroppo devo dirti una cosa un po’ spiacevole – ha esordito il conduttore -, perché stanotte ti è sfuggita un’espressione che purtroppo non doveva sfuggirti”. Denis ha provato a chiedere scusa ed è scoppiato in lacrime. “Mi scuso con chi si è sentito chiamato in causa – ha detto -, questa cosa non mi appartiene e credo che si sia capita una parola diversa da quella che ho pronunciato”. Il suo addio al reality ha commosso tutti i concorrenti e Patrizia De Blanck ha chiesto che fosse perdonato, senza però riuscirci. VOTO: 7, per il percorso e per il modo in cui ha affrontato la squalifica.

ADUA DEL VESCO – Se nella quinta puntata l’attrice aveva commosso tutti con il suo incontro con Gabriel Garko, nella sesta puntata le cose sono andate diversamente. Di fronte alla domanda di Signorini, se avesse detto alle altre inquiline della Casa che Massimiliano Morra è gay, ha negato. La Del Vesco ha affermato di non aver mai pronunciato quella frase. “Io non ho detto questo. Io ho semplicemente detto che si tratta di una strategia che Massimiliano starebbe mettendo in atto”, ha spiegato riferendosi anche all’avvicinamento dell’attore napoletano a Guenda Goria. “Saranno cavoli miei con chi faccio amicizia qui in casa – ha replicato Morra – e Guenda sa che io sono fidanzato, quindi le state dando della poco di buono”. Pungente l’intervento di Antonella Elia: “Da quando sei entrata stai combinando casini inenarrabili – ha detto ad Adua -, prendetevi la responsabilità delle cose che dite, altrimenti così non andate avanti”. Terminata la puntata l’attrice è scoppiata a piangere, affermando di volersene andare dal GF Vip. E il pubblico si divide fra chi la trova troppo sensibile e chi la reputa una stratega. VOTO: 5.

TOMMASO ZORZI – C’è chi lo ama e chi non lo sopporta, di certo il marchio di fabbrica di Tommaso Zorzi è solo uno: la sincerità. Dagli scontri con Francesca Pepe alle rivelazioni sulla lite con Aurora Ramazzotti, al GF Vip l’influencer è stato sempre limpido e trasparente. Così nel momento delle nomination sceglie di fare il nome di Adua Del Vesco per un motivo molto semplice: “La nomino perché anche a me aveva confidato dell’omosessualità di Massimiliano Morra”, dice. Lo studio applaude e Abbate commenta: “Ha rotto il muro di omertà”. VOTO: 8.