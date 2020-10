GF Vip 2020, scontro Brandi-Ruta, la Pepe fa piangere Zelletta: pagelle nona puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Nella nona puntata del GF Vip si consumano scontri e confronti importanti: Andrea Zelletta litiga con Francesca Pepe (e piange), mentre Stefania Orlando incontra il marito. Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi invece sembrano giunte alla resa dei conti.

Ecco le nostre pagelle della nona puntata del GF Vip e dei protagonisti dello show.

FRANCESCA PEPE – Nonostante sia uscita dalla Casa del GF Vip, la Pepe è stata la grande protagonista della nona puntata dello show. In studio Alfonso Signorini ha elogiato la concorrente, scatenando l’ira di Pupo che, a quanto pare, non è rimasto conquistato dalla modella. “Non è un buon esempio, che si faccia l’apologia di questa ragazza non mi va bene”, ha tuonato l’opinionista. Dallo studio Francesca si è divertita a stuzzicare gli altri concorrenti, in particolare Andrea Zelletta, accusato in settimana di non prendere mai una posizione e di essere per questo un comodino. “Innanzitutto volevo salutare il comodino Andrea. Ciao comodino!”, ha detto. L’ex tronista di U&D non l’ha presa bene: “Sei una gran maleducata – ha risposto -. La settimana scorsa ti sei esposta con una frase terribile. Sei malvagia e inutile. Una persona come te neanche la guardo. Se la vedo, la schifo. Stai zitta, sfigata. I tuoi genitori te ne hanno date poche”. Terminato il collegamento il modello ha detto ai compagni: “Io devo uscire come comodino? Per questa sfigata qua? Non me l’ha mai detto in faccia. Devo passare io per comodino quando mi espongo sempre. Deve portare rispetto. Se questo è il gioco, io me ne vado”. Poco dopo è scoppiato a piangere. Provocatrice nata, la Pepe sarebbe perfetta nel ruolo di opinionista e Alfonso Signorini potrebbe arruolarla nella prossima stagione. Che ci stia già pensando? VOTO: 7.

STEFANIA ORLANDO – Dopo settimane in cui è apparsa sottotono, la conduttrice ha deciso di esporsi e di raccontare un po’ di se nella Casa del GF Vip. Nei giorni scorsi la Orlando era scoppiata in lacrime pensando al marito Simone Gianlorenzi e alla scelta di non avere figli. Il musicista è intervenuto nel corso della nona puntata per rassicurarla. “Devi continuare a fare quello che stai facendo adesso perché stai facendo una cosa bellissima – ha detto -. Finalmente la gente ti apprezzerà per quello che sei. Sono fiero di te e devi restare qua dentro perché io e Margot ti vogliamo qua, siamo felici. Se non passano aeroplani è solo perché ci stiamo organizzando. Sappi che ogni giorno ne passano a migliaia e sono tutti per te”. Un esempio raro di amore vero. VOTO: 8.

GUENDALINA GORIA – Sensibile eppure incredibilmente forte, Guenda Goria è una delle scoperte di questo nuovo GF Vip. La figlia di Maria Teresa Ruta durante le nomination palesi si è ribellata, conscia di aver preso i voti del gruppo destinati a sua madre, immune della settimana. “Non mi amalgamerò mai al pensiero degli altri, sono orgogliosa di pensare con la mia testa”, ha spiegato. Ci vuole coraggio per prendere posizione e ignorare la paura di essere eliminati dal gioco. VOTO: 8.

MATILDE BRANDI – Lo scontro con Maria Teresa Ruta nella nona puntata del GF Vip ha assunto contorni più definiti. Nei giorni scorsi la Ruta aveva confessato di aver “soffiato” un lavoro in tv alla Brandi, poi aveva parlato di lei come di una donna da “amiche e apertivi”. La reazione di Matilde non si è fatta attendere: “C’è una linea sottile che non si deve oltrepassare – ha tuonato -. Non si può permettere di offendere le mie amiche, i miei affetti. Ha detto delle cose cattive. La ca***ta l’ha fatta, ha fatto una figura di mer**. Io penso che le mie amiche sono tutte inca***te. Vi amo, amiche mie. La dovete massacrare, ‘sta str**a”. La Ruta si è difesa: “È stata estrapolata una frase per metterci una contro l’altra. Ho detto che siamo profondamente diverse tanto che è dall’inizio del programma che tu mi nomini e io non ti ho mai nominato. Mi hai votata dalla prima volta, ma perché? Hai detto che ti aspetti che una donna della mia età sia un esempio, ma perché? Non puoi dire queste caz***te davanti alle telecamere”. Capire dove sia la ragione è ancora difficile, non resta che attendere le prossime puntata. VOTO: sospeso.