GF Vip 2020, la Gregoraci parla di Briatore, Dayane nella bufera: le pagelle della diciannovesima puntata

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Nuovi ingressi e momenti cult al GF Vip dove Alfonso Signorini, in occasione della diciannovesima puntata, ha riservato nuove sorprese ai telespettatori. Giacomo Urtis è entrato nella Casa come concorrente, ma non sono mancati gli scontri, come quello fra Tommaso Zorzi e il padre di Massimiliano Morra, e quello fra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci che hanno coinvolto anche Flavio Briatore, suo ex marito.

Scopriamo le pagelle della diciannovesima puntata del GF Vip.

ELISABETTA GREGORACI – Dopo settimane di silenzi e segreti, questa volta Elisabetta non si è tirata indietro e ha parlato con sincerità del rapporto con Flavio Briatore, suo ex marito. Nei giorni scorsi la showgirl aveva confessato a Giulia Salemi che l’imprenditore le aveva chiesto di sposarlo di nuovo. Di fronte alle domande di Signorini, la Gregoraci ha chiarito la situazione. “Abbiamo passato il lockdown insieme ed è stato come tornare ai vecchi tempi – ha raccontato -. Un giorno mi ha guardato e mi ha detto ‘Ti amo ancora e dovremmo risposarci’. Mi è scappato, ma è una cosa bella”. In diretta al GF Vip, la Gregoraci ha spiegato di non aver dato ancora una risposta all’ex marito: “Io non ho risposto. Lui per me è una persona troppo importante. È quasi come se non ci fossimo mai separati – ha spiegato -. Siamo anomali come persone separate perché passiamo ancora molto tempo insieme, a volte anche troppo perché non riusciremo mai ad andare avanti se facciamo così. Con lui e Nathan mi considero ancora una famiglia”. Poco dopo la Gregoraci ha lasciato intendere che non tornerà con Briatore: “Penso non potrà esserci un futuro come coppia – ha spiegato -, non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ci sono tante cose che non siamo riusciti a risolvere e ho paura di far peggio. Le colpe sono di entrambi”. Finalmente sincera, libera dai segreti e dalle paure. VOTO: 8.

MASSIMILIANO MORRA – Un vero peccato che l’attore sia uscio senza svelarsi mai davvero. Circondato da misteri, non si è mai esposto e non ha mai, in qualche modo, tolto la maschera. In studio Morra, di fronte al video in cui vedeva gli attacchi degli ex inquilini nei suoi confronti, non è apparso scosso. L’attore ha persino detto di aver chiarito con Guenda Goria e, dopo lo scontro con Tommaso Zorzi, non è sembrato per nulla provato. Un comportamento che ha fatto sorgere dei dubbi in Antonella Elia. “Sei un bravo ragazzo, gentile e buono – ha detto l’opinionista del GF Vip -, ma sei contratto in te stesso, come se avessi un segreto”. Lui ha negato, di certo il reality era l’occasione per raccontarsi, al di là dei ruoli sul piccolo schermo, e forse Massimiliano non è riuscito a farlo del tutto. VOTO: 5.

SELVAGGIA ROMA – Nuovi scontri, dinamiche inedite e grande scompiglio: Selvaggia si è abbattuta come un uragano nella Casa del GF Vip. L’influencer ha messo a rischio il legame fra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci (quest’ultima infatti è sembrata molto gelosa), e ha litigato dalla prima sera con Enock. Il fratello di Balotelli infatti avrebbe avuto dei contatti con la Roma quando era fidanzato. Lui ha negato, lei afferma di avere le prove. “Non mi ricordo i messaggi che sono stati mandati – ha detto a Signorini -, ha risposto a lei un’altra persona che non voglio mettere in mezzo. Non c’è stato nulla e ti spiego perché, sono stata male quella serata”. Parole che hanno fatto arrabbiare Selvaggia: “Non ce la fai proprio eh, ma sai che nella vita ci vogliono le p***e, gli attributi!”. Stratega o sincera? Di certo la Roma sa come smuovere le acque. VOTO: 8.

DAYANE MELLO – Con una storia di riscatto bellissima alle spalle e una carriera da modella, Dayane continua a essere un personaggio diviso fra luci e ombra al GF Vip. La top model nei giorni scorsi aveva attaccato la Gregoraci, affermando di fronte ad alcuni inquilini che aveva avuto un percorso facile grazie al legame con Briatore. “Non c’è niente in questa donna – aveva detto -: c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto? Perché ha sposato uno miliardario. Sì, diciamo le cose come stanno. È facile fare un percorso così”. Dopo aver ascoltato le sue parole in diretta tv, la Gregoraci ha reagito: “Un pochino gelosa la Dayane – ha risposto -. In più hai detto un sacco di ca***te, ho fatto tante cose se non le sai documentati, e meno male che hai detto che non parli male di nessuno. Questa si chiama invidia. Ma è una colpa aver amato un uomo con cui sono stata 13 anni e ci ho fatto un figlio? Mica un quarto d’ora! Brutta cosa l’invidia!”. Forse anche per la Mello è arrivato il momento di gettare la maschera? VOTO: 4.