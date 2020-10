GF Vip 2020, confronto Goria-Ruta, la Gregoraci non si svela: pagelle undicesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Confronti importanti e momenti emozionanti: l’undicesima puntata del GF Vip non delude le aspettative e Alfonso Signorini regala al pubblico un’altro grande spettacolo. Protagonista della serata, ancora una volta, Elisabetta Gregoraci, fra presunti fidanzati e l’attrazione per Pierpaolo Pretelli, mentre Guendalina Goria e Maria Teresa Ruta, dopo le rivelazioni sul Telemaco, si confrontano, portando alla luce i dolori del passato.

Le nostre pagelle ai protagonisti dell’undicesima puntata del GF Vip.

ANDREA ZELLETTA – Lo scontro con Francesca Pepe è riuscito a risvegliare l’ex tronista di Uomini e Donne che è apparso in questa puntata più combattivo. Andrea non si nasconde più ed è pronto a mettersi in gioco. Emozionante il suo incontro con la fidanzata Natalia Paragoni, che lui non esita a indicare come la donna della sua vita. “Amore mio, è difficilissimo stare lontani”, dice il modello che si trova di fronte alla compagna senza poterla abbracciare. “Lo so amore, ma tu sei bellissimo, stai andando benissimo – risponde lei -, fregatene di quello che dicono fuori, tu sei bellissimo e hai creato un gruppo bellissimo, da cui puoi imparare tante cose. Tu sei tarantino e sei così, vai avanti e non ti preoccupare per me, io ti amo tantissimo”. Un momento emozionante, reso ancora più bello dalle parole profonde che Andrea Zelletta riserva a Natalia Paragoni. “Tu che hai il record di aver baciato il più alto numero di donne a Uomini e Donne, hai mai pensato di tradirla?”, chiede Alfonso Signorini e lui risponde: “No sai Alfonso, io credo proprio di aver trovato la donna della mia vita”. VOTO: 9.

MARIA TERESA RUTA e GUENDA GORIA – Donne sincere e coraggiose, scelgono sempre la via della verità anche quando fa soffrire. Nell’undicesima puntata del GF Vip va in scena un confronto doloroso fra Guenda e Maria Teresa. “Mamma è stata un generale – racconta la giovane Goria -, ho avuto un’infanzia tosta, ho dovuto essere la prima della classe. Io volevo primeggiare perché sentivo che se ero la più brava loro mi amavano. Lei ha voluto seguire la sue felicità, l’amore della sua vita, e io sentivo che la sua felicità non comprendeva noi, io avevo 17 mio fratello 14, ho fatto un po’ da mamma a mio fratello. La verità è che ho fatto fatica a superare questa cosa”. Come già accaduto in passato la Ruta si assume le sue colpe, ma guarda anche al futuro. “Essere figli di due genitori noti, ai cosiddetti ‘figli di’ viene chiesto sempre di più, io ho lavorato, sono sempre stata vicina a loro – dice -. Il nostro mondo non consente ai nostri ragazzi di conquistare quello che vogliono. Son venuti su due splendidi ragazzi che sanno fare tutto”. Poi l’abbraccio e la pace. Questa coppia formata da mamma e figlia ci piace sempre di più. VOTO: 9.

ELISABETTA GREGORACI – Un po’ di chiarezza a questo punto del gioco non guasterebbe, soprattutto per Pierpaolo Pretelli che sembra davvero interessato alla Gregoraci. Di fronte alle domande di Alfonso Signorini la showgirl sfugge, alimentando l’alone di mistero che avvolge la sua vita sentimentale. Smentisce il flirt con Piero Barone de Il Volo e cita un misterioso Stefano che avrebbe un ruolo importante nella sua esistenza. A stuzzicare l’ex moglie di Flavio Briatore ci ha pensato Antonella Elia. “Elisabetta gode di quello che è stata, della sua vita, del suo retaggio – ha detto -, lei è come Cleopatra un po’ per tutti gli uomini della Casa. Quindi, sì, se la tira”. Immediata la replica della showgirl: “Beh per una che è andata a pulire nel Cucurio, dopo la mia vita, senza nemmeno lamentarmi”, ha detto, facendo arrabbiare l’opinionista. “Beh non mi pare che tu sia andata a fare le pulizie, sei andata nel Cucurio cara Elisabetta, non mi pare ti sia alzate le maniche per fare le pulizie ai grandi magazzini”, ha risposto. VOTO: 5.

FRANCESCA PEPE – La modella è entrata di nuovo nella Casa per un confronto con i concorrenti, ma il risultato è stato piuttosto deludente. Dopo lo scontro con Zelletta e le parole su Dayane Mello, la Pepe ha ammesso di essersi fatta influenzare da ciò che ha letto sui social. “La verità è che non mi tocca nulla di quanto esce dalla sua bocca – ha detto Dayane -. So che persona sono. Se non le ho trasmesso nulla, mi spiace”. A sorpresa la Pepe ha spiegato: “Non mi permetto di giudicarla come madre, avevo semplicemente ripetuto cose lette su Internet”. Di fronte a queste parole il conduttore ha chiuso il confronto: “Allora ha ragione Andrea quando dice che ti lasci influenzare da quanto leggi sui social?”. VOTO: 3.