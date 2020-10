GF Vip 2020, la brutta figura di Balotelli, scontro Zorzi-Oppini: pagelle dodicesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

La dodicesima puntata del GF Vip ha riservato grandi sorprese, fra confronti importanti e momenti cult. L’ingresso di Mario Balotelli, molto atteso, non andato come speravano molti, a causa di una pessima battuta nei confronti di Dayane Mello. Alfonso Signorini, con la consueta bravura, a spinto a esporsi Francesco Oppini, al centro di una possibile strategia riguardo Tommaso Zorzi, ed Elisabetta Gregoraci, costretta a prendere una posizione su Pierpaolo Pretelli.

MATILDE BRANDI – Uscita dalla Casa del GF Vip, la showgirl si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa. Dopo il video che nelle ore precedenti alla diretta aveva causato un’accesa lite fra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, la Brandi è tornata nel loft di Cinecittà per un altro confronto. Ha prima parlato con l’influencer, poi con Stefania Orlando, accusata di aver preferito il gioco all’amicizia, e infine con Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Puntuali le risposte di Guenda e Maria Teresa. “Non mi ritrovo nel ruolo di ‘figlia di’, ci sono rimasta molto male – ha detto la giovane attrice -. Matilde, tu sei una mamma e hai due figlie stupende. Un giorno, quando le tue figlie saranno grandi, ti renderai conto di cosa vuol dire. Sono orgogliosa di essere la figlia di Maria Teresa Ruta. Però sono anche una professionista nel campo del teatro e della musica, lavoro in un campo un po’ più d’élite”. Mentre la Ruta a chiarito: “La differenza tra me e te è che io conosco tante cose delle tue figlie, tu nulla su mia figlia perché non mi hai mai chiesto niente”. Zorzi ha invece accusato Matilde di non aver parlato quando era nella Casa, ma di averlo fatto solo dopo l’eliminazione. In effetti alcune cose la showgirl avrebbe potuto dirle quando era nel gioco, ora forse è più facile. VOTO: 5.

FRANCESCO OPPINI – Poca chiarezza e il sospetto di una strategia. Il figlio di Alba Parietti nel corso della dodicesima puntata del GF Vip è stato messo alle strette. Secondo molti infatti l’imprenditore si sarebbe avvicinato a Tommaso Zorzi solo per non essere eliminato, intuendo che l’influencer sia il preferito dal pubblico. Sulla questione è intervenuta Antonella Elia, che finalmente ha iniziato a tirare fuori le unghie. “Io vedo le cose dall’esterno e ciò che si vede è che sei un gran giocatore ma non sei furbo – ha detto al figlio di Alba Parietti -. Dici delle cose che rendono palese il tuo essere un doppiogiochista, un grande pa****lo. Se vuoi giocare a carte scoperte, si vede l’errore. Dovresti giocare a carte coperte. Perdonami, oltre che pa****lo, io credo che tu sia anche un po’ viscido. Hai dato un bacio a Tommaso perché ti conveniva darglielo, perché pensi sia forte”. Il figlio di Alba Parietti ha però negato: “No, scusami. Il bacio l’ho dato anche ad Andrea e non è andato in onda. Non è che mi attacco a Tommaso perché so che è forte e voglio fargli le scarpe”. Tommaso Zorzi però è apparso deluso dal comportamento dell’amico: “Vi manca solo un pallottoliere in quella stanza, così fate i conti meglio”, ha detto tagliente. Le strategie fanno parte del GF Vip, ma il pubblico, lo sappiamo ormai da anni, premia soprattutto chi ha il coraggio di essere se stesso e di esporsi con sincerità. Forse Francesco dovrebbe pensarci. VOTO: 5.

TOMMASO ZORZI – Protagonista indiscusso dell’ultima puntata del GF Vip, ha dimostrato di essere un personaggio dalle mille sfaccettature. Sensibile e sincero, ma anche pronto a battersi in ciò in cui crede e a dire sempre la sua. Temuto dai concorrenti che vogliono arrivare in finale e amatissimo dal pubblico, Zorzi si è confrontato con Matilde Brandi, mettendo in dubbio la sua sincerità, poi è apparso deluso dalla possibile strategia di Oppini che si sarebbe avvicinato a lui solo per non uscire. “Alfonso non so cosa dire – ha risposto Tommaso di fronte ai video in cui Francesco parlava di lui -. Io per fortuna sono sempre stato un battitore libero qua dentro, se c’è qualcuno che vuole fare questo percorso con me bene, altrimenti vado avanti da solo”. Tommaso ci piace sempre di più. VOTO: 9.

MARIO BALOTELLI – Il suo ingresso nella Casa del GF Vip era molto atteso. Il calciatore ha incontrato il fratello Enock a cui è legatissimo, parlandogli della famiglia e della fidanzata Giorgia. A rovinare un momento così emozionante, che poteva essere bellissimo, una battuta fuori luogo e pessima di Balotelli nei confronti di Dayane Mello, sua ex. Se la modella, probabilmente sconvolta, non ha replicato, a farlo per lei ci ha pensato Alfonso Signorini. “Devo dire una cosa molto importante e che mi sta molto a cuore – ha spiegato il conduttore -. Mario ha regalato a tutti una grande emozione vedendo suo fratello. Purtroppo hai fatto una battuta molto, molto pesante e sgradevole a Dayane che io non avevo sentito, ma mi sento in dovere di dirlo adesso. Era una battuta fuori luogo. Molte donne si potevano sentire offese. Sarebbe bello che tu chiedessi scusa. Se chiedi scusa è per il bene di tutti. Non posso ripetere la battuta”. Il calciatore ha affermato di non ricordarsi la battuta e ha chiesto scusa: “Veramente non ne ho idea. Alfonso io posso chiedere scusa quando vuoi però ti giuro non so quale sia la battuta. Scusa Dayane se ti ho offeso in qualsiasi modo. Sai che ti voglio un bene dell’anima”. VOTO: 0.

ELISABETTA GREGORACI – La showgirl, dopo tentennamenti e tira e molla con Pierpaolo Pretelli, è costretta da Alfonso Signorini a uscire allo scoperto. “Non so se ho qualcuno che mi aspetta ma da quando sono qua dentro mi capita di pensare a una persona che non è Pierpaolo – ha ammesso l’ex moglie di Briatore – […] Volevo iniziare questo percorso con la testa libera. Quando uscirò da qui Dio vedrà e provvederà. Questa persona non la stavo frequentando ma non penso lui sappia niente. Un futuro con Pierpaolo? Nella Casa non lo so. Quando uscirà dalla Casa, andremo a cena io e lui”. Di nuovo Elisabetta non fa completamente chiarezza. VOTO: 5.