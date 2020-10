GF Vip 2020, scontro Parietti-Zorzi, la Gregoraci alle strette: le pagelle della quattordicesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Alba Parietti chiama Tommaso Zorzi, Guenda Goria viene eliminata e Antonella Elia critica Elisabetta Gregoraci: nella quattordicesima puntata del GF Vip è accaduto tutto questo e molto altro. Ancora una volta Alfonso Signorini ha saputo intrecciare alla perfezione momenti comici e più seri, mescolando i vari registri e regalando al pubblico un’altalena di emozioni.

Ecco le nostre pagelle della quattordicesima puntata del GF Vip.

ALBA PARIETTI – La richiesta di Francesco Oppini di non intromettersi è caduta nel vuoto e Alba Parietti, da vera mamma leonessa qual è, è scesa in campo per difendere il figlio. Dopo che l’imprenditore ha ricevuto una nomination da parte di Tommaso Zorzi, suo amico nella Casa del GF Vip, la conduttrice ha voluto dire la sua. “Mi dissocio da quanto ha scritto mia madre”, ha detto Francesco, leggendo alcuni commenti della Parietti sul rapporto con l’influencer. Quando Cristina Tomasini, fidanzata di Oppini, è intervenuta in collegamento con il loft per inviare un messaggio a Francesco, Alba ha voluto parlare con Tommaso. Inutile il tentativo del figlio di fermarla. “Tu mi piaci molto – ha detto rivolta a Tommaso -. Trovo che tu abbia una grande intelligenza e una grandissima sensibilità e si vede tutta. Però attenzione: le persone vanno conosciute a fondo. Francesco è stato molto tradito dagli amici, ma non ne ha mai tradito uno e ha amici da 30 anni. Sentir dire quelle cose a Francesco e mettere in dubbio quello che lui è mi ha fatto molto male, ma sono pronta a ricredermi su di te. Perché le persone intelligenti sanno cambiare opinione e chiedere scusa”. Di sicuro la Parietti dovrebbe consentire al figlio di vivere liberamente il percorso al GF Vip senza intromettersi più. Ma Alba è così: inarrestabile, vera e controcorrente. Come non amarla lo stesso? VOTO: 6.

PATRIZIA DE BLANCK – Nelle ultime puntate del GF Vip la verve della contessa si era un po’ spenta. Ma Patrizia De Blanck ha recuperato in fretta, dimostrando, ancora una volta, la sua forza di protagonista nel reality di Alfonso Signorini. Quando è stato annunciato Amedeo Goria ospite dello show, Patrizia ha affermato di aver ricevuto da lui delle avances e di averle rifiutate. “È una donna seducente e seduttiva – ha detto il giornalista -, anni fa era ancora più bella. Ci siamo visti a qualche festa, può essere che io le abbia fatto della avances”. Ma il dibattito non si è fermato qui, perché la De Blanck ha svelato anche dei dettagli piccanti (ed esilaranti) riguardo Goria.”Una mia amica mi ha detto che avevo fatto male a dire no. Mi ha detto che a letto sei bravissimo, e hai un sacco di fantasie”. Parole che hanno imbarazzato Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, rispettivamente ex moglie e figlia di Amedeo. Spregiudicata, divertente e tutt’altro che politicamente corretta: la contessa è tornata! VOTO: 8.

ELISABETTA GREGORACI – I fan del GF Vip le rimproverano poca chiarezza nei confronti di Pierpaolo Pretelli, in un tira e molla che inizia a destare molti dubbi. Nella quattordicesima puntata del GF Vip i nodi sono venuti al pettine con Signorini e Antonella Elia che hanno cercato ti spingere l’ex moglie di Briatore a esporsi. “Ti ho visto mentre facevi il bucato – ha detto l’opinionista -. Ti strusciavi in modo assai procace contro quel pover’uomo, tipo una gatta in calore. Ah scusate, mi sono sbagliata, volevo dire una gatta innamorata! Sembravate Il postino suona sempre due volte. Sporgevi la parte inferiore del tuo corpo. C’era tutto il corpo proteso in avanti, con una parte indietro e lui appoggiato, non so se mi sono spiegata. Elisabetta, ammetterai che stavi propensa in avanti e lui appoggiato dietro”. La Gregoraci ha giustificato l’episodio, parlando di un gioco per festeggiare Halloween: “Non siamo gli unici ad abbracciarci e a guardarci negli occhi”, ha chiarito. Alfonso Signorini è quindi intervenuto: “In un certo modo siete gli unici ad abbracciarvi così. Ci sentiamo un po’ presi per i fondelli. Ci fate credere che qualche cosa ci possa essere. Pierpaolo è il primo che ci resta male. Elisabetta sii chiara”. E se Pierpaolo Pretelli è convinto che ci sia qualcosa di speciale con Elisabetta, lei ha tentato di nuovo di chiudere velocemente la questione. “C’è complicità tra di noi – ha spiegato -. Quando usciremo di qui mi inviterà a cena”. I dubbi però restano. VOTO: 5.

STEFANIA ORLANDO – La finta eliminazione della scorsa puntata è servita a Stefania Orlando che ha finalmente tirato fuori le unghie. La showgirl è pronta a contendersi il ruolo di regina della Casa del GF Vip con Elisabetta Gregoraci e non ha nessuna intenzione di mollare. La Orlando ha dato voce ai tanti dubbi sulla sincerità dell’ex di Briatore nei confronti di Pierpaolo Pretelli. “Questa è una cosa stucchevole, posso pensarlo? – ha spiegato in diretta – Io credo che Elisabetta abbia trovato una comfort zone. La genuinità che vedo in Pierpaolo non la vedo in Elisabetta. Dico questo. Perché diciamoci la verità, dopo la palestra, mangiare, bere e prendere il sole, insomma non c’è da fare granché”. Elisabetta ha provato a difendersi, ma le sue giustificazioni non hanno convinto nemmeno Alfonso Signorini. VOTO: 8.

GUENDA GORIA – Sincera, fragile e insieme forte, Guenda è stata un concorrente strepitoso del GF Vip. Un vero peccato che sia uscita dal gioco, soprattutto perché aveva ancora molto da raccontare. Prima di varcare la porta rossa però ci ha regalato un momento commovente con papà Amedeo Goria. Lui l’aveva definita “bipolare” in un’intervista, sbagliando, nel confronto, arrivato dopo quello con Maria Teresa Ruta, Guenda si è mostrata comprensiva, ma ha anche aperto il suo cuore. “A volte vorrei tanto che tu facessi il papà – ha ammesso -, sentire la tua stima non solo come figlia ma anche come donna. Vorrei che buttassi il cuore e mi dessi un abbraccio da papà. Mio papà ha perso la mamma che era giovane e credo che abbia problemi con il femminile”. VOTO: 9.