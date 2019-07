GF, fine del flirt tra Martina e Daniele: la reazione (furiosa) di lui

editato in: da

A poche settimane dalla conclusione del Grande Fratello, sembra essere già finita la relazione tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Ad annunciarlo, in una lunga diretta su Instagram, è proprio la ragazza “dal cuore di latta”.

Non è certo una novità che il rapporto tra i due sia stato più che altalenante: prima più vicini che mai, poi lontani per via di litigi e incomprensioni, i due ex gieffini si sono dimostrati una coppia che fa scintille. A distanza di settimane, la situazione non sembra essere cambiata. Il tira e molla (di attrazione e sentimenti) ci ha tenute col fiato sospeso fino a ieri, quando Martina ha deciso di chiarire come stanno davvero le cose durante una diretta Instagram.

Io sono un’eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi magari non sempre le cose vanno come uno spera. Però niente panico… Preferisco comunque provarci nelle cose, invece che avere il rimpianto di non averci neanche provato. Questo è quanto, spero che continuiate a starmi vicino a incoraggiarmi sui prossimi progetti, sul mio futuro.

Così la vincitrice del GF lascia intuire la fine del suo flirt con Daniele Dal Moro, cominciato già all’interno della casa di Cinecittà e poi portato avanti anche fuori.

A stupire, però, è soprattutto la reazione del ragazzo, che ha deciso di rispondere alla Nasoni utilizzando il suo stesso strumento. Con una diretta su Instagram, Daniele si è detto piuttosto stupito ed arrabbiato per via delle dichiarazioni che lei ha rilasciato: “Intanto sono rimasto un po’ di sasso più di voi. Io ero rimasto ad oggi, ad un messaggio che mi è arrivato ieri dicendomi che dovevamo organizzarci per andare via quando sarebbe tornata da dove è andata con gli amici. Mentre oggi è stata fatta questa diretta”.

Ignaro della decisione presa da Martina Nasoni, l’ex gieffino ha deciso così di sfogarsi e dire la sua sul difficile rapporto con la ragazza. Daniele non vuole una storia da copertina o da Like sui social, ma una relazione vera, una compagna che gli stia accanto e che lo faccia stare sereno, senza ansie:

Non mi frega se la storiella sui social tira, non me ne frega un c***o, motivo per il quale cerco di parlarne il meno possibile. Oggi è stata fatta una diretta, perché Martina era a Napoli o dove c***o era, quando io sono andato da Gianmarco o da Erica, sapete quanti insulti ho preso? Ma mi sono giustificato? Ho fatto una diretta? Perché non mi importa, perché non mi devo giustificare di niente! Di perdermi 2000 follower non me ne frega niente. Siete liberi di schierarvi da una parte, dall’altra, ma non pensate sempre che io sia un cretino.

E se queste sono, a detta dell’ex gieffino, le premesse per una relazione solida, ha davvero senso un flirt con una ragazza che lo ha lasciato via Instagram?