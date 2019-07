GF, crisi tra Francesca e Gennaro. Lui si sfoga su Instagram

editato in: da

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono una coppia affiatata, eppure non manca ogni tanto qualche litigio. Stavolta, l’ex gieffino ha deciso di sfogarsi su Instagram.

Nonostante i due si siano dichiarati più innamorati che mai, il carattere fumantino di Francesca li ha spesso portati alla lite. È impossibile non ricordare il pesante battibecco tra i due concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello, quando oltre agli insulti volò anche il dolce che Gennaro stava mangiando. Insomma, la coppia ci ha ben abituati a questi brevi periodi di crisi, eppure stavolta il modello partenopeo sembra davvero stanco di subire le angherie della De Andrè.

Ieri sera, forse al termine di una delle loro liti burrascose, l’ex gieffino ha condiviso un post di sfogo tra le sue Instagram Stories. Prima una citazione di Sophia Loren: “Si può voler bene a tante persone. Ma l’amore, l’ammor è n’ata cos!”, e poi una sua personalissima definizione del sentimento: “Capirsi, complicità, trattarsi bene, trattarsi con educazione, coccolarsi, modi, rispettarsi e rispettare. Rispetto, rispetto, rispetto!”

Tutto farebbe pensare ad una pesante lite tra i due. Più e più volte, anche all’interno della Casa più spiata d’Italia, Gennaro ha criticato il comportamento arrogante di Francesca, che ha l’abitudine di lasciarsi andare ad improperi ed insulti senza prima fermarsi a pensare a cosa sta dicendo. Questo atteggiamento sembra aver stancato il modello partenopeo, che non è più riuscito a trattenersi e ha condiviso il suo stato d’animo con i follower.

Eppure, solo qualche giorno fa, la De Andrè si era lasciata andare ai suoi sentimenti, indirizzando al suo fidanzato una romanticissima lettera d’amore. Cosa sarà cambiato tra i due ex gieffini? Si tratterà soltanto di un litigio passeggero o potrebbe essere l’avvisaglia di qualcosa di più profondo?

Parlare di crisi può essere un azzardo. Sicuramente i due hanno litigato pesantemente e Gennaro ha deciso di recapitare così un messaggio alla sua fidanzata (e non solo). Da Francesca nessuna risposta però. L’ultima storia in cui compare il fidanzato è in realtà un riferimento al fratello di lui, pubblicata ben prima dello sfogo del bel partenopeo. Cosa succederà adesso? La De Andrè risponderà o lascerà correre?