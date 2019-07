GF: Alberto Mezzetti torna a parlare di Barbara D'Urso: "Mi ha cancellato" 

editato in: da

Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello torna a parlare di sé e del rapporto finito con la conduttrice Barbara D’Urso.

Il Tarzan della penultima edizione della casa più spiata in Italia si è lasciato andare in una lunga intervista sul settimanale DiPiù Tv raccontando di come è adesso la sua vita, lontano dalla televisione. Tra nuove esperienze, amori e delusioni, non è mancato ovviamente il riferimento a Barbara D’Urso e a quel rapporto troncato improvvisamente che tanto ha ferito l’ex concorrente del GF. Il Mezzetti infatti, sia a mezzo social che stampa, non hai mai nascosto il suo turbamento relativo alla scelta, da parte della conduttrice Mediaset, di allontanarsi da lui: diversi gli appelli da parte di Alberto, che però non hanno mai ricevuto risposta.

Da quanto raccontato dal ragazzo, tra lui e la presentatrice napoletana, subito dopo la fine del reality show si era instaurato un bellissimo feeling. Secondo quanto affermato dal modello di Viterbo in una vecchia intervista, la D’Urso avrebbe smesso di rispondere alle sue chiamate da un giorno all’altro dopo la sintonia che si era creata negli ultimi mesi. Alcune indiscrezioni vedevano il Mezzetti vicino a Barbara, sia sentimentalmente che professionalmente: poi il silenzio.

Oggi il viterbese è reduce da un’esperienza televisiva in Brasile: sono tantissime le novità nella sua vita, dall’esperienza carioca all’amore che il ragazzo sembra aver finalmente trovato. Non manca però il riferimento a quel rapporto ormai andato, ”Vorrei che mi spiegasse perché mi ha cancellato”- così commenta il Mezzetti la fine dell’amicizia con Barbara D’Urso esprimendo però riconoscenza nei confronti della conduttrice a cui deve la partecipazione e la vittoria dell’edizione del Grande Fratello nel 2018 di cui è stato protagonista.

Si racconta comunque sereno: Alberto ha deciso di guardare avanti e di non pensare più a quello che è stato. Questo anche grazie a Elisa, la sua nuova fidanzata, conosciuta a Viterbo. “Lei è pronta a seguirmi nei miei viaggi in Brasile, dove tutti mi cercano. In Italia invece mi sento dimenticato, ma il successo in Brasile e l’amore con Elisa sono come una rivincita per me”- così commenta Alberto, le ultime novità che lo riguardano, che finalmente, sembrano riportare il sereno nella vita del modello.