Il coraggio di Gessica Notaro: si opera all’occhio e toglie la benda

Sono passati quasi 3 anni da quel drammatico giorno in cui, per colpa di un amore malato, Gessica Notaro è rimasta sfregiata sul volto. E in tutto questo tempo non si è mai arresa, non ha mai smesso di combattere per raggiungere i suoi obiettivi, proseguendo inoltre la sua personale battaglia a tutela delle donne che, come lei, hanno vissuto o potrebbero vivere una tragedia simile.

Ma oggi, lunedì 16 dicembre 2019, è per lei un giorno speciale. Gessica è stata ricoverata questa mattina presso l’ospedale Bufalini di Cesena, per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico. È solo uno dei tanti che, negli ultimi anni, ha dovuto subire. Eppure è particolarmente importante, perché segna una svolta nella sua vita: “Oggi i medici taglieranno in due la palpebra che è stata cucita per due anni, per vedere che succede all’interno dell’occhio” – ha rivelato l’ex modella in un video pubblicato su Facebook.

E per celebrare questo momento, ha mostrato per la prima volta l’occhio lesionato, finora sempre coperto da occhiali particolari o da simpatiche bende che sono diventate il simbolo del suo coraggio. Perché Gessica non si è mai tirata indietro di fronte alle difficoltà, mostrando una forza incredibile che è stata d’ispirazione per moltissime altre persone. Ha proseguito a testa alta, lasciando che tutti vedessero sul suo volto i segni dell’amore malato che ha vissuto, e che ha rischiato di ucciderla.

In un periodo storico in cui finalmente si pone più attenzione sul problema della violenza di genere, il gesto della Notaro è ancora più importante. Simboleggia la vittoria di una donna che non si è lasciata abbattere dalla tragica aggressione compiuta dal suo ex fidanzato, e che oggi festeggia un traguardo notevole. Il suo manager ha infatti rivelato che l’intervento in day hospital è andato molto bene e che ora Gessica può sperare in un eventuale trapianto di cornea per recuperare la vista dall’occhio lesionato dall’acido.

Eppure, la showgirl riminese è sempre stata positiva, anche quando era ancora ben lontana dal sapere quale sarebbero state le possibilità di recupero. Nel 2018 è stata protagonista di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, e la sua forza aveva sorpreso tutti. In quell’occasione, ha mostrato un grandissimo coraggio nel non voler affrontare la questione della violenza subita, concentrandosi unicamente sulla sfida di ballo. Per dimostrare con i fatti che anche dopo un terribile avvenimento del genere si può andare avanti, senza vergogna e senza paure. E lei lo ha fatto, superando a testa alta anche le polemiche che hanno fatto seguito al suo approdo in televisione. Oggi, come allora, Gessica è l’orgoglio di tutte noi.