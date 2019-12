Gessica Notaro, anello di fidanzamento per Natale: “Senza parole”

editato in: da

Per Gessica Notaro si prospetta un 2020 pieno di emozioni. Sotto l’albero di Natale, infatti, ha trovato una sorpresa inaspettata, un bellissimo e luminoso anello di fidanzamento che può significare solo una cosa: nozze in arrivo con il fidanzato Marco.

Non è passato poi molto da quando Gessica Notaro ha reso pubblico il fidanzamento con il suo Marco. Una storia, la loro, iniziata circa un anno fa e che ha fatto riscoprire all’ex partecipante di Miss Italia il significato del vero amore. Il suo, come è noto, non è, infatti, un passato facile. Nel 2007 è stata attaccata dall’ex fidanzato che le ha versato dell’acido sul volto.

Una vicenda complicata e difficile da vivere. La Notaro, però, l’ha affrontata con forza e determinazione, dando una lezione a chiunque la segue e, soprattutto, prendendosi la rivincita contro chi le ha fatto del male. Oggi Gessica è felice, grazie al suo atteggiamento positivo:

Molti di voi mi chiedono come faccio ad essere felice? Beh, la risposta è molto semplice! – ha scritto qualche giorno fa sul suo profilo Instagram – provate a cambiare atteggiamento dinnanzi ai problemi della vita. Ci saranno sempre, la vita è un continuo sali-scendi di emozioni positive e negative. Quindi vogliamo aspettare solo i “momenti buoni” per poter concederci di essere felici? Ma certo che no! La felicità è uno stato d’animo che per poter sopravvivere dentro di noi, nonostante le avversità della vita, ha bisogno di essere nutrito ogni giorno dal nostro atteggiamento positivo.

A Natale, per lei, è arrivato un motivo in più per sorridere. Il fidanzato Marco, riservatissimo e sempre lontano dai riflettori e dal gossip, le ha regalato un anello che tutti hanno interpretato come una promessa di matrimonio. A mostrarlo a tutti proprio la showgirl tramite un post sui suoi profili social. Un dono emozionante che l’ha lasciata senza parole:

Eh si! Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative. Senza parole.

Su Instagram, dopo aver postato la foto del bellissimo anello, ha ricevuto anche gli auguri da parte di tantissimi volti noti. Tra loro Diletta Leotta, Giulia Salemi, Eva Henger e Nicoletta Larini. Le nozze, quindi, sembrano essere ormai alle porte, proprio come per Giorgia Palmas. Non c’è, ovviamente, ancora una data prestabilita ma l’anello di fidanzamento fa presupporre che potrebbero avvenire già nel 2020. Quando arriverà l’annuncio ufficiale?