Georgette Polizzi in tv svela un segreto drammatico del suo passato

Georgette Polizzi è la protagonista del nuovo appuntamento di Seconda Vita, il programma su Real Time condotto da Gabriele Parpiglia. Questa volta il giornalista ha voluto raccontare il coraggio e la forza dell’ex protagonista di Temptation Island, una donna che non si è mai arresa nonostante i drammi che ha dovuto affrontare.

Lo scorso 15 settembre la stilista ha coronato il suo sogno d’amore sposando il compagno Davide Tresse. Una felicità a cui Georgette è arrivata dopo aver superato l’inferno e aver combattuto contro la sclerosi multipla. Bellissima e sempre positiva, la Polizzi ha svelato per la prima volta di fronte alle telecamere una grande tragedia affrontata in passato.

Georgette ha raccontato che sua madre è stata vittima di un omicidio quando lei era piccola. “Mia madre ha avuto una morte terribile – ha svelato a Gabriele Parpiglia -, causata dal suo compagno. Per me è stato scioccante, c’era sangue in ogni dove”. La Polizzi non ha mai parlato così apertamente del suo doloroso passato e a Seconda Vita si è confidata anche riguardo la malattia.

Nel 2018 infatti Georgette si è ammalata e ha dovuto fare i conti con una diagnosi durissima: sclerosi multipla. “Il mio corpo mi stava già abbandonando – ha ricordato lei -. Mi abbracciavano e non sentivo più che mi toccavano. Mi sono ammalata […] In corridoio i medici parlavano, ho sentito la parola Sla, poi sono arrivati da me con una carrozzina. Ho pensato che volevo ammazzarmi, mi sentivo uno schifo”.

Con forza e determinazione, senza mai mollare, Georgette è riuscita a rialzarsi da quella carrozzina ed è tornata con più grinta di prima. Nonostante ciò non sono mancati momenti difficili, come quando la moglie di Davide Tresse ha affrontato i suoi haters, convinti che fingesse di essere malata. “C’è stata gente che ha scritto che era tutto inventato e finto – ha detto -, ho dovuto far vedere sui social la mia diagnosi, la cartella clinica con la diagnosi di sclerosi multipla”.