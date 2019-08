Georgette Polizzi continua la lotta contro la sclerosi (e ha tanto da insegnarci)

editato in: da

Coraggiosa e sempre sorridente, nonostante tutto: Georgette Polizzi dimostra, ancora una volta la sua forza postando su Instagram una foto commovente.

Uno scatto che, come rivela la stilista ed ex protagonista di Temptation Island, ha un significato molto importante. Nell’immagine vediamo Georgette in ospedale mentre termina l’infusione del farmaco che le consente di “tenere a bada” – come dice lei – la malattia.

Da oltre un anno infatti la modella ha scoperto di soffrire di sclerosi multipla. Una diagnosi arrivata all’improvviso, devastante e durissima per chiunque, di fronte alla quale però Georgette ha scelto di non mollare. La Polizzi, sostenuta anche dal fidanzato Davide Tresse, che non l’ha lasciata mai sola, ha combattuto contro la malattia e ha vinto, tornando a camminare.

Oggi Georgette vive un’esistenza normale, conquistata grazie alla sua forza di volontà. Certo, gli ostacoli non mancano, ma la Polizzi li affronta sempre con il sorriso. Lo stesso che mostra nel post pubblicato su Instagram al termine di una infusione di medicinale durata ben sei ore.

“È una foto brutta… è sgranata … lo so! – ha scritto rivolgendosi ai fan -, ma è la foto più bella del mondo per me! Ho appena finito le 6 ore di infusione del mio farmaco che mi aiuta a far dormire la bas***da…. questo sorriso dice tutto! Guardo questa foto – si legge ancora – e penso che è così che voglio vedermi ogni volta che dovrò affrontare la terapia… dovrò farla per tutta la vita, ma voglio che sia proprio come oggi!”.

Il percorso da affrontare è ancora lungo e le cure dureranno per tutta la vita, ma Georgette non ha nessuna intenzione di mollare ed è pronta ad affrontare tutto con grinta e positività, come ha sempre fatto. “Lo ammetto sono partita un po’ spaventata – ha svelato ai follower di Instagram – avevo una strana sensazione ed invece è andato tutto alla grande! Grazie a tutto lo staff del reparto di sclerosi multipla perché sono degli angeli scesi in terra che si prendono va ogni giorno di noi sclerati!”.

Nel frattempo la modella è pronta a prendersi la sua prima grande rivincita su una vita che spesso è stata poco clemente con lei: il prossimo 15 settembre convolerà a nozze con Davide Tresse.