Gabriel Garko torna su Instagram con Gabriele Rossi

Gabriel Garko torna su Instagram insieme a Gabriele Rossi e spegne i gossip su una lite con l’amico. Nelle ultime settimane i due attori non si erano più fatti vedere insieme: il primo a Roma, il secondo a Milano, erano apparsi distanti, forse a causa dei gossip che li avevano coinvolti.

Pettegolezzi che, a quanto pare, non sono riusciti a scalfire il forte legame che li unisce. Garko infatti ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Gabriele al Teatro dell’Opera di Roma dopo una rappresentazione. La star de L’Onore e il Rispetto ha condiviso con i fan un’immagine in cui sorride sul palco insieme ai ballerini. Con lui anche Rossi, divenuto ormai inseparabile, e compagno di tante serate mondane.

Da tempo Gabriel non postava una foto insieme all’amico. L’ultima risale al loro viaggio in Egitto dopo che l’attore era stato travolto dai gossip su un matrimonio segreto. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi in cui sfoggiava una fede avevano fatto supporre che si fosse sposato. D’altronde il re delle fiction aveva confessato tempo prima di essere innamorato e pronto alle nozze.

Garko, tornato a Roma, era stato ospite di Domenica In per raccontare a Mara Venier tutta la verità sul rapporto con Gabriele Rossi e il presunto matrimonio. “Oggi sono uscito dalla prigione dorata in cui ero – aveva spiegato –. Non ho vissuto a fondo la mia vita privata, ora voglio recuperarla. Un giorno ho visto una copertina riflessa nello specchio. Chi sono io? Chi vedono tutti o qualcun altro? […] Comunque sì – aveva aggiunto -, sono innamorato. Gabriele è un amico molto speciale, lo hai detto tu. Punto”.

Poco dopo Rossi aveva postato strani messaggi nelle Stories e gli amici non erano stati più avvistati insieme. Indizi che avevano fatto pensare a un addio fra i due. Lo scatto postato su Instagram sembra smentire definitivamente una lite fra gli attori che, al contrario, sono più uniti che mai.

“Serata all’Opera” ha commentato Gabriel, taggando anche Gabriele Rossi. Il legame fra loro, nato sul set de L’Onore e il Rispetto, continua a essere forte e non è stato scalfito dai gossip.