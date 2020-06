Gabriel Garko torna a sorridere con un nuovo amico dopo Gabriele Rossi

editato in: da

Gabriel Garko si è mostrato sorridente in compagnia di un amico, ma non si tratta di Gabriele Rossi: l’attore 47enne è stato sorpreso a cena con un ragazzo misterioso, tra i due sembra esserci una sintonia simile a quella che traspariva con l’amico e collega Rossi.

L’indiscrezione è a firma dal settimanale Chi, che per primo ha pubblicato le foto dell’incontro tra i due, commentandole in questo modo:

Una passeggiata con un ragazzo che lo abbraccia più volte affettuosamente alle spalle. Fino a pochi mesi fa questa stessa confidenza era riservata a Gabriele Rossi. Gabriel sembra vivere una ripartenza all’insegna della serenità. Questo amico speciale lo rende sereno e sorridente come da tempo non si vedeva.

Il protagonista della fiction di successo L’Onore e il Rispetto si è concesso una cena a Roma con un ragazzo apparentemente nuovo ed estraneo alla sua solita cerchia di amici, eppure la confidenza, a giudicare dalle foto, già c’è. Infatti il paragone con l’amicizia che legava Garko al collega Gabriele è quasi inevitabile.

Dopo aver passato una vacanza insieme a Eva Grimaldi e Imma Battaglia e dopo una cena con i genitori di Gabriele Rossi, Garko si era momentaneamente allontanato dall’amico. Poi, però, i due si sono ritrovati, e sempre il settimanale Chi li aveva fotografati mentre si scambiavano un fiore, una mimosa.

Dopo quella foto i due non si sono più fatti vedere insieme: inizialmente, il bell’attore sembrava più concentrato sull’ereditiera Ana Bettz, in seguito, è stato avvistato sempre più spesso in compagnia dell’amica Chiara Giordano. Garko, dunque, non ha mai smentito né confermato questo allontanamento dal collega, tutelando il più possibile la sua vita privata.

L’attore al momento ha deciso di ritirarsi nella sua villa a Zagarolo con i suoi cani e gatti, quasi a dire che vorrebbe abbandonare per un po’ le luci della ribalta. Una delle sue ultime apparizioni televisive è stata infatti nello studio di Live-Non è la d’Urso, dove si è reso protagonista di un inaspettato siparietto insieme a Barbara D’Urso (con la quale è spesso uscito a cena insieme a Gabriele Rossi). Impossibile dimenticare il bacio a stampo con la conduttrice, fatto per smentire le malelingue che dicono che le labbra dell’attore fossero rifatte. Un bacio che ha fatto il giro dei social, diventando virale.