Gabriel Garko si è sposato in segreto: spuntano le foto della fede

Gabriel Garko si è sposato? Secondo alcune indiscrezioni l’attore si sarebbe sposato in gran segreto e la prova sarebbe sotto gli occhi di tutti: una fede.

Qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Domenica In, Garko aveva raccontato di essere innamorato e di sognare le nozze. Gabriel non aveva svelato l’identità di questa persona misteriosa e aveva ribadito, ancora una volta, di essere molto geloso della sua privacy e pronto a difenderla a tutti i costi.

Nel corso della chiacchierata con Mara Venier, Garko aveva negato di essersi sposato, nonostante indossasse alcuni anelli. Ora però il mistero torna a incuriosire i fan dell’attore. In questi giorni infatti Gabriel è stato paparazzato dal settimanale Chi durante una pausa dal lavoro. Nelle immagini, oltre alla bellezza dell’artista, attira l’attenzione un dettaglio: la fede al dito.

La foto realizzata dai paparazzi ha immortalato Garko in un momento privato, lontano dagli occhi indiscreti. Impossibile non notare la fede che spicca sulla mano dell’attore e che sembra raccontare un matrimonio segreto. Riservato e sempre lontano dai riflettori, Gabriel rilascia raramente interviste e non ama parlare della sua vita privata, spesso al centro del gossip.

“Sono fidanzato da un po’ di tempo – aveva raccontato a giugno al settimanale Chi -. Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti. Con chi ho questi progetti? – aveva aggiunto Gabriel -. Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato. Posso solo dirle che sono contento e appagato. Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno”.

Per ora l’attore non ha smentito nè confermato le nozze. Di certo sta vivendo un periodo molto felice, segnato da tanti progetti lavorativi e da un nuovo amore dopo l’addio ad Adua Del Vesco, sua compagna per diversi anni. Il matrimonio, se confermato, potrebbe essere il primo passo per una nuova vita, Gabriel infatti non ha mai nascosto di sognare un figlio e una famiglia solida.