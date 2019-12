Gabriel Garko sempre più innamorato: “Il mio cuore è occupato e felice”

editato in: da

Gabriel Garko torna a parlare della sua vita privata e della persona che gli fa battere il cuore. L’attore nell’ultimo periodo è finito spesso al cento del gossip per via del suo legame con Gabriele Rossi, collega conosciuto sul set de L’Onore e il Rispetto diversi anni fa.

Dopo quell’incontro, Gabriele e Gabriel hanno creato un rapporto molto forte che è stato spesso oggetto di pettegolezzi. I due sono stati paparazzati insieme durante un week end di relax alle terme e in seguito sono stati avvistati più volte insieme, fra viaggi, cene ed eventi, anche in compagnia di Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Garko, interpellato riguardo il significato della fede che porta al dito, aveva affermato che si trattava di un simbolo d’amore. Poco dopo, a Live – Non è la D’Urso, aveva svelato di essere in crisi con la persona che amava, ma sembra che ora tutto sia tornato al suo posto.

“Il mio cuore è occupato e felice – ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo -. Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”.

Gabriel ha poi ribadito la volontà di proteggere la sua privacy. “Sto cercando di riappropriarmi di Dario – ha chiarito -, cioè del ragazzo che ero prima di diventare famoso, mi ha permesso di riequilibrare i livelli tra il personaggio e la persona. Ero diventato troppo personaggio e Garko me lo portavo dietro anche nella vita. Penso di aver cominciato un percorso, ma di non essere ancora arrivato alla fine”.

“Ci sono giorni in cui inevitabilmente devo essere personaggio per difendermi dagli attacchi che ricevo – ha aggiunto l’attore – e perché la gente ama il divismo e tutto quello che ruota attorno al mondo dello spettacolo. In altri, invece, riesco a ritagliarmi uno spazio tutto per me da dedicare alla famiglia che spesso è stata penalizzata dalla mia popolarità”