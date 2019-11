Gabriel Garko, Gabriele Rossi rompe il silenzio e commenta una sua foto su Instagram

editato in: da

Gabriele Rossi rompe il silenzio e su Instagram commenta in modo particolare una foto di Gabriel Garko. L’attore di recente è finito al centro del gossip per via del suo legame con il re delle fiction. Un rapporto nato dietro le quinte dell’Onore e il Rispetto e cresciuto nel corso degli anni.

Oggi Garko e Rossi sono inseparabili e lo stesso Gabriel ha più volte sottolineato quanto Gabriele sia importante nella sua vita. In un’intervista a Domenica In con Mara Venier l’ha definito un “amico speciale”, mentre al settimanale Chi, qualche tempo prima aveva detto: “Io passo il tempo con chi mi fa stare bene”, raccontando di non considerare un problema la differenza d’età con l’amico.

Gabriele Rossi da parte sua non ha mai commentato in nessun modo il legame con Gabriel, nemmeno quando l’attore è stato ospite di Mara Venier e ha parlato di lui. Su Instagram non ha risposto nemmeno una volta alle domande dei fan e mentre Garko spesso condivide delle foto in cui sono insieme, lui l’ha fatto raramente.

In queste ore però, per la prima volta, Gabriele è uscito allo scoperto, rompendo in qualche modo il suo “silenzio social”. L’attore ha infatti commentato un post dell’amico. In occasione di Halloween, Garko ha postato dei selfie modificati in cui si trasforma in paurosi mostri. Fra i primi commenti quello di Rossi che ha postato alcune faccine sorridenti.

Il gesto non è sfuggito ai fan che hanno accolto con entusiasmo la scelta di Rossi. Nel frattempo i gossip non si fermano e la vita privata dell’attore è sempre più sotto la lente d’ingrandimento. L’ultima indiscrezione riguarda la fede che Garko indossa da tempo e che sarebbe comparsa anche sulla mano di Gabriele Rossi. Un particolare che ha scatenato, ancora una volta, ipotesi e pettegolezzi rafforzati dal fatto che a Domenica In, Gabriel aveva confermato di essere molto innamorato. “Sono innamorato, ma non sono sposato – aveva detto -. Se mi dovessi sposare a questo anello se ne aggiunge un altro. Questo non è la fede per le nozze, ma una fede a cui tengo tantissimo e l’unico dito a cui entra è questo”.