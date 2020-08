Gabriel Garko, Gabriele Rossi è di nuovo lontano: l’appello su Instagram

editato in: da

Si torna a parlare della coppia/non coppia più chiacchierata degli ultimi anni: Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Negli ultimi tempi, i due attori sembravano aver ritrovato la sintonia, ma forse negli ultimi giorni qualcosa non è andata secondo le aspettative. O, almeno, così si può supporre per via dell’ultimo post di Gabriel su Instagram.

Ma facciamo un piccolo riassunto: per i pochi che non lo sanno, Garko e Rossi sono da più di un anno al centro della cronache rosa. I due sono estremamente riservati e schivi quando si tratta di parlare della loro vita privata, ma sono stati più volte immortalati insieme.

Addirittura, i due indossavano la stessa fede e Garko ha conosciuto i genitori di Rossi durante una cena che a tutti è apparso come un momento studiato per sottolineare l’ufficialità della loro relazione. Qualche tempo dopo, un altro evento aveva fatto intendere che tra loro ci fosse qualcosa di più: un evento con Eva Grimaldi e Imma Battaglia, dove gli attori sono sembrati molto affiatati.

Qualche tempo fa, però, c’è stata una battuta d’arresto: niente più uscite, niente più incontri. I più sostenevano che i due si fossero progressivamente allontanati, anche a fronte della frequentazione di Garko con Ana Betz e l’avvicinamento di Gabriela Rossi a Lorenzo Licitra. Insomma, le loro strade sembravano essersi divise.

Tuttavia, pochissimo tempo fa, i due erano stati avvistati di nuovo insieme a Roma. Questo aveva fatto ben sperare i fan della coppia, che sognavano anche l’arrivo – finalmente – di una conferma ufficiale. Come un fulmine a ciel sereno, invece, è arrivata la foto di Garko che ha tutto l’aspetto di un appello a Rossi. L’attore, bellissimo ma con uno sguardo triste, scrive:

Ma dove sei oggi?

A colpire, però, è un dettaglio: l’hashtag #single. Un chiaro riferimento alla situazione sentimentale dell’attore che fino a qualche tempo fa, pur non parlando apertamente, sosteneva che il suo cuore fosse occupato e felice. Purtroppo non è dato sapere cos’è successo, ma di certo l’attore sta mandando un messaggio chiaro. E, se il destinatario è Rossi, forse l’invito è quello di palesarsi presto al suo fianco per un lieto fine che, di certo, farebbe anche la gioia dei loro fan.