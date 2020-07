Gabriel Garko e Gabriele Rossi avvistati di nuovo insieme a Roma

editato in: da

Gabriel Garko e Gabriele Rossi avvistati di nuovo insieme: i due attori si sono ritrovati a Roma dopo diversi mesi che non si sono fatti vedere in compagnia uno dell’altro, tanto da far vociferare l’idea che i due non fossero più amici. Il loro ultimo incontro risale allo scorso febbraio, quando il settimanale Chi li aveva fotografati mentre si scambiavano una mimosa.

Il loro rapporto è sotto i riflettori da diverso tempo, nonostante entrambi siano stati sempre piuttosto schivi quando si tratta di parlare della loro vita privata.

La loro riservatezza, però, non ha fermato le allusioni sul fatto che ci fosse stato qualcosa di più tra i due: dal dettaglio della fede indossata da Garko alla cena coi parenti di Rossi, alle uscite con Imma Battaglia e Eva Grimaldi, gli attori sono sempre sembrati molto affiatati. Dai due, però, non è mai arrivata nessuna conferma o smentita.

Dopo il loro recente incontro, a riaccendere il rumour sui due attori è anche una recente indiscrezione che è stata lanciata dal settimanale Oggi, nel quale viene riportato:

Un attore ha lasciato la nuova fiamma per il suo ex. Si mormora che l’attore famoso abbia lasciato la sua nuova fiamma per tornare con lo storico fidanzato. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo.

I fan di Garko non hanno perso occasione per collegare queste frasi al caso dell’attore, poiché Gabriel è stato sorpreso a cena con un ragazzo misterioso a metà giugno, dopo diverso tempo che Gabriele Rossi non si era fatto vedere al suo fianco.

In molti hanno ritratto l’ospite di Garko come nuova fiamma dell’attore, e non sono mancati i paragoni con la sintonia che lui e Rossi hanno dimostrato in passato. Proprio per questo motivo, le parole rilasciate dal settimanale sembrerebbero calzare a pennello la situazione in cui Garko e Rossi – forse – si sarebbero ritrovati.

Durante il periodo in cui i due attori sono stati lontani, Gabriel ha preferito approfondire altre amicizie: ha frequentato l’ereditiera Ana Bettz e spesso è stato visto con l’amica Chiara Giordano. Inoltre, Garko ha anche deciso di prendersi una pausa dallo showbiz, ritirandosi nella sua villa a Zagarolo con i suoi amati cani e gatti.

Non a caso, l’attore de L’Onore e Il Rispetto ha concesso pochissime interviste nell’ultimo anno, tra le quali quella con Barbara D’Urso dove Garko ha voluto dire la sua sulla fede che tanto ha fatto parlare, quella indossata alla cena con i genitori dell’amico Gabriele.

La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in due non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti.

Al momento, non è ancora chiaro a chi si riferisse Garko, mentre Gabriele Rossi non ha mai voluto commentare nulla al riguardo. L’importante, però, è che i due siano di nuovo amici, per questo non ci resta che augurare loro tanta felicità.