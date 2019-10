Gabriel Garko annuncia l’uscita del suo primo libro (e con lui c’è Gabriele Rossi)

editato in: da

Gabriel Garko annuncia l’uscita del suo primo libro e con lui c’è anche Gabriele Rossi. L’attore in queste ore ha pubblicato su Instagram uno scatto che svela una grande novità nella sua vita. Gabriel ha condiviso una foto dagli uffici di La Nave di Teseo, la nota casa editrice di Elisabetta, sorella di Vittorio Sgarbi.

“Giornata milanese con Elisabetta Sgarbi – ha scritto Garko -, primo passo per annunciarvi la prossima uscita di ANDATA e RITORNO”. Secondo i follower, che hanno reagito con grande entusiasmo, Andata e Ritorno sarà il titolo del libro dell’attore. Con molta probabilità si tratterà di un’autobiografia in cui, per la prima volta, Gabriel si metterà a nudo raccontando la sua carriera e la vita privata.

In contemporanea con l’annuncio, Gabriele Rossi ha condiviso nelle Stories di Instagram alcuni libri editi dalla Nave di Teseo, facendo intendere di aver accompagnato Garko nella trasferta milanese per incontrare l’editore. Il legame fra i due attori d’altronde è sempre più forte e, dopo il primo incontro, avvenuto sul set de L’Onore e il Rispetto, gli amici non si sono mai separati.

Garko ha parlato più volte del rapporto con Gabriele, con cui era volato in Egitto per partecipare a un Festival poco dopo i gossip sulle presunte nozze. Nell’ultima intervista rilasciata a Domenica In, l’attore aveva raccontato il legame con il collega.

“Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto” aveva esordito Mara Venier. “Io non faccio del male a nessuno – aveva replicato Garko -, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia”.

L’attore aveva poi espresso il desiderio di formare una famiglia e avere un figlio. “Ero in una prigione dorata – aveva aggiunto -, pensavo di essere felice ma non lo ero in realtà. Era quello che avevo sempre sognato. Poi mi sono reso conto che non andava bene”.