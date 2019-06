Frizzi, il coraggio (e la forza straordinaria) di Carlotta Mantovan

editato in: da

Carlotta Mantovan sorride, nonostante tutto, per amore della piccola Stella, affrontando il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi e dimostrando un coraggio straordinario.

Bellissima, giovane e già vedova, costretta a fare i conti con una perdita importante, la giornalista è diventata un esempio di forza per tantissime persone. Il 26 marzo 2018 l’esistenza di Carlotta è cambiata per sempre. Fabrizio, l’amore di una vita, ha smesso di combattere e si è spento, sconfitto da un tumore contro cui lottava da tempo. Da allora la giornalista non si è mai arresa e con grande dignità ha affrontato un dolore enorme, rimanendo sempre in silenzio.

36 anni e uno straordinario coraggio, la Mantovan ha tenuto duro per sua figlia Stella e si è rimboccata le maniche, guardando avanti senza paura. Il calvario della malattia, l’ultimo addio a Fabrizio e un futuro incerto, Carlotta non si è mai voltata indietro, tirando fuori una forza straordinaria.

Nessuna esibizione del dolore in pubblico, nessun segno di cedimento, solo un grande dolore, che ha elaborato nella solitudine, proteggendo strenuamente la sua privacy e quella di Stella, proprio come Fabrizio avrebbe voluto.

Lei e il conduttore si erano conosciuti durante Miss Italia. All’epoca lei aveva solo 17 anni, mentre lui era reduce dal matrimonio finito con Rita Della Chiesa. Venticinque anni non erano riusciti a fermare quell’attrazione e la convinzione di entrambi di aver trovato l’anima gemella.

“È stato un amore al primo sguardo, un amore travolgente” aveva raccontato lei poco prima della scomparsa di Frizzi, svelando la forza travolgente di quell’amore che nemmeno la morte è riuscito a spezzare. Poi le nozze e l’arrivo di Stella, che aveva riempio di gioia la loro vita.

“Lotto per vederla crescere” aveva raccontato Frizzi due mesi prima di spegnersi, parlando della figlia. Oggi il conduttore non c’è più, ma Carlotta ha continuato a lottare per lui, rimanendo sempre accanto a Stella, regalandole la serenità di cui aveva bisogno e tenendo sempre vivo il ricordo del padre.