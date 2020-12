Francesco Oppini dopo il GF Vip: in arrivo un nuovo progetto in tv

editato in: da

È stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti di questa sorprendente edizione del Grande Fratello Vip, e adesso si aprono per lui le porte di un nuovo show: Francesco Oppini, stando alle indiscrezioni, si starebbe preparando per un brillante futuro televisivo.

Oppini ha preso parte al GF Vip, dove sin dall’inizio si è dimostrato uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Non ha esitato a lasciarsi andare, mostrando il suo lato più fragile quando ha avuto un faccia a faccia commovente con sua madre, Alba Parietti. E la tenerezza nelle sue parole dedicate alla fidanzata Cristina Tomasini, sempre al centro dei suoi pensieri, hanno sorpreso tutti. D’altronde, è proprio per tornare accanto a lei che Francesco ha deciso di uscire dalla Casa di Cinecittà, dopo aver saputo del prolungamento del reality show – che si concluderà solamente a metà febbraio.

Spiato 24 ore al giorno dalle telecamere del GF Vip, Oppini è riuscito ad instaurare una splendida amicizia con Tommaso Zorzi, e anche quando quest’ultimo ha deciso di confessare i suoi veri sentimenti ha saputo stargli accanto, dandogli tutto il suo supporto. Certo, il suo percorso non è stato sempre facile – ricordiamo le critiche in occasione di alcune frasi decisamente fuori luogo, per le quali si è prontamente scusato – ma ha saputo comunque far colpo nel cuore dei telespettatori.

Insomma, Francesco è diventato una vera star, molto apprezzato sui social e dal pubblico televisivo. Sono in tanti coloro che hanno accolto con dispiacere la sua intenzione di abbandonare lo show di Canale 5, ma le ultime indiscrezioni promettono davvero bene.

Secondo quanto rivelato da TvBlog, presto Francesco Oppini potrebbe entrare a far parte del cast di Tiki Taka, la trasmissione sportiva del lunedì sera che quest’anno vede alla conduzione, per la prima volta, Piero Chiambretti. Proprio quest’ultimo lo avrebbe voluto al suo fianco, spingendo affinché gli venisse proposto un contratto con Mediaset. Il figlio della Parietti andrebbe dunque ad allargare la splendida famiglia di Italia 1, che vanta già personaggi del calibro di Ivan Zazzaroni, Francesca Barra e Giampiero Mughini.

Per Francesco non sarebbe la prima esperienza nel mondo del calcio. Da grandissimo tifoso della Juventus, ha già partecipato come opinionista a Diretta Stadio, trasmissione in onda su 7 Gold. Questa potrebbe essere dunque la sua occasione per tornare in televisione con una delle sue più grandi passioni.