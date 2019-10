Francesco Monte contro i reality: “Umiliato all’Isola, deriso al GF”

editato in: da

Francesco Monte si sfoga, raccontando la sua esperienza nei reality, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi. Attualmente l’ex tronista di Uomini e Donne è nel cast di Tale e Quale Show, ma nel suo passato ci sono anche altre trasmissioni famose. La prima è il Grande Fratello Vip, dove entrò per la prima volta quando Cecilia Rodriguez lo lasciò in diretta tv, dichiarando il suo amore per Ignazio Moser.

In seguito ci fu l’Isola dei Famosi, con l’ormai celebre canna-gate e infine il ritorno al Grande Fratello Vip 3 e l’inizio della love story con Giulia Salemi, finita qualche tempo fa.

“Nei miei 31 anni ho vissuto tante esperienze, è stato un bel su e giù emotivo – ha confessato al settimanale Chi -, forse sono l’unico che ha fatto due reality uno dopo l’altro. Penso che ogni esperienza mi abbia dato e dico dato perché ad oggi vedo le cose in modo diverso. Non dico “tolto”, ma “dato”. Dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia”.

“Sì, è successo anche questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio GF – ha confessato Francesco Monte -. Se mi riferisco alla mia ex Cecilia Rodriguez, oggi fidanzata con Ignazio Moser, conosciuto nella Casa? Certo. Poi il cannagate – ha aggiunto -, un mare di chiacchiere sul niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo”.

“La prima volta ci sto male – ha ricordato -, la seconda un po’ meno, la terza ancora meno… Però non tutti imparano a farsi scivolare le cose addosso. Dicono che questo sia il mio momento di redenzione… Trovo spiacevole che si usino questi termini, ho letto anche di “riabilitazione”, ma io non devo mica essere riabilitato. Ma da che cosa?”.

Oggi, dopo la fine della relazione con Giulia Salemi, Francesco ha ritrovato il sorriso accanto a Isabella De Candia, modella che fa il tifo per lui a Tale e Quale Show. “Lei è bellissima – ha svelato -, ma ha più che l’aspetto fisico, noi ci troviamo. Non sono mai stato uno che guardava così tanto alla bellezza, mi faccio rapire da altro”.